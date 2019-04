«Je n’attends pas des miracles de Federer sur terre»

Alors que le Masters 1000 de Monte-Carlo bat son plein, Roger Federer, lui, s’entraîne à l’abri des regards. Si l’on excepte les vidéos qu’il diffuse sur son compte Instagram depuis deux jours. Absent de Roland Garros depuis 2015, le Maître fera son retour sur l’ocre parisien dès la fin du mois de mai. Avec une participation au Masters 1000 de Madrid, au début du même mois, en guise de préparation. La saison de terre battue lancée, c’est l’occasion de se pencher sur les chances du Bâlois (37 ans) ce printemps. Avec Marc Rosset à la baguette.

Marc, qu’attendez-vous de Roger Federer sur terre? Est-il selon vous en mesure de poursuivre sur sa lancée du mois de mars sur dur (finale à Indian Wells, titres à Dubaï et à Miami)?

Je n’en attends pas des miracles. Et je crois qu’il va surtout jouer Madrid et Roland Garros pour éviter de revivre ce qu’il a vécu l’an dernier.

Soit de souffrir d’un manque de rythme à Wimbledon après avoir fait l’impasse sur la saison sur terre?

Oui. Une coupure de deux mois, même lorsque l’on s’appelle Roger Federer, c’est très long. Et puis, en 2018, il avait débarqué à Wimbledon (juillet) sans avoir joué face à un top 10 depuis la finale d’Indian Wells contre Juan Martin del Potro (18 mars). Il avait bien disputé les tournois de Halle et de Stuttgart sur gazon pour préparer le Grand Chelem londonien. Mais il n’y avait affronté aucun gros bras. Sa pause l’avait desservi. Là, il essaie à mon sens simplement de trouver le juste milieu entre se ménager, à 37 ans, et rester dans le coup.

Vous ne le voyez donc pas réaliser quelque chose de grand à Paris.

Avec Roger, tout est possible. Mais ce sera une autre surface que le dur, avec d’autres clients en face.

Avec des spécialistes de terre battue, Rafael Nadal en tête.

Voilà. Après, il est évident que les meilleurs joueurs au monde sont aujourd'hui capables de gagner sur tous les revêtements. Mais la terre, cela reste la terre: une surface spécifique, qui se prête à la perfection à une certaine filière de jeu. Celle de Rafael Nadal ou de Dominic Thiem. Quand ils arrivent sur ocre, ils s'y sentent comme à la maison.