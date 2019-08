Jarod Biya a les 8 mètres dans les jambes

Mais jusqu’où ira Jarod Biya? Mesuré à 7,78 m en juillet, lors des Européens M20 de Boras (Suède), le Leysenoud de 19 ans en a encore sous le pied. Mais à quoi correspond ce bond qui fait référence en Suisse chez les moins de 20 ans? «A l’entraînement, il fait des sauts à 8 mètres», raconte Robert Pauget, son entraîneur. Et le sage de poursuivre son explication. «Chez les grands sauteurs, ceux qui ont réalisé des bonds à 8 m à 19 ou 20 ans sont dans le top 8 mondial et sautent à 8,40 m ou 8,50 m.»

La voie semble toute tracée pour Jarod Biya. Pour autant que les étoiles s’alignent et lui permettent de briller au firmament de l’athlétisme mondial. «Beaucoup de choses doivent se mettre en place, prévient Robert Pauget. Son environnement professionnel, privé, social. Mais Jarod a l’avantage d’être un battant. Il ne lâche jamais sur le terrain. Et il sait que le talent ne suffit pas. Qu'il faut aussi travailler.»

Coup d'arrêt

En plus de ces qualités, l’athlète a appris la patience. Après avoir vécu une année 2017 faste, l’espoir vaudois de l’année a connu un coup d’arrêt brutal. Une excroissance au genou droit survenue durant la croissance, l’a sérieusement handicapé dans sa progression. «La douleur ne me permettait pas d’enchaîner les entraînements, ni d’atteindre mes objectifs, raconte le sociétaire du CA Genève. Une situation dure à vivre, après une saison où tout m’avait souri. J’avais sauté à 7,77 m et j’avais obtenu ma qualification pour les championnats d’Europe M20, alors que j’étais en M18.»

Cette expérience douloureuse lui a permis de grandir. «Il a continué à s’entraîner autant, se souvient Robert Pauget. Mais davantage sur du qualitatif que du quantitatif. J’ai dit à Jarod qu’on y arriverait et il a toujours eu confiance en son staff.»

La renaissance

La médaille d’argent obtenue en juillet est une récompense de tous ses efforts. «Maintenant, je prends du plaisir à pratiquer mon sport, raconte l’apprenti, chez Ochsner Sport à Lausanne. J’ai grandi grâce à mon entourage et à ma famille.» A Boras, il est arrivé avec la 9e ou 10e performance seulement. C’est-à-dire que 8 à 9 compétiteurs avaient réalisé de meilleurs sauts que lui, depuis le début de la saison. «Qu’importe ce que tu as produit dans le passé, si tu ne donnes pas tout le jour J. Mon coach m’avait bien préparé et je savais que j’avais une bonne carte à jouer en Suède.» En finale, il a réalisé son record après le premier essai. «Quelques sauts se sont bien passés, mais je sais que je ne suis pas encore relâché dans mes mouvements. Je n’ai pas encore produit le saut que j’aimerais faire, mais cela viendra. Cette première médaille internationale est bonne à prendre. Elle représente ma détermination, mon travail acharné et la confiance que j’ai retrouvés. Malgré les galères, j’ai réussi à me relever.»

Aujourd’hui, la question n’est pas de savoir si Jarod Biya va atteindre la distance de 8 m, mais quand il va passer ce cap. «J’ai les 8 m et même davantage dans les jambes, affirme-t-il. Si ça n’arrive pas cette saison, ce sera pour la suivante. Je ne veux pas me mettre de pression inutile. A la longueur, il faut toujours faire preuve de patience. Je veux vivre le top de mon sport et pour y arriver, je préfère progresser gentiment. Le jour où je passerai les 8 m, je le fêterai avec ceux qui me suivent, mais il ne s’agira que d’une étape, rien de plus.»

Avec Sprunger, Hussein et Cie

Et si Jarod Biya réussissait cette distance ce week-end déjà? Le Leysenoud a reçu une invitation pour représenter la Suisse, lors des championnats d’Europe par équipes A, à Bydgoszsz, en Pologne. «Ce sera ma première expérience chez les seniors. J’étais surpris et fier à la fois. Je me retrouverai avec Lea Sprunger, Mujinga Kambundji, Kariem Hussein et Sarah Atcho. D’habitude, on se dit juste bonjour quand on se croise. Là, nous formerons une équipe. J’ai trop hâte d’y être. Ce sera génial.» Pour son entraîneur, cette promotion vient un peu tôt. «C’est une belle récompense pour lui, mais il va rentrer dans le grand bain. Les autres sont déjà qualifiés à 80% pour Tokyo. Ce sera une expérience. A lui d’en tirer profit.»

En Pologne, Jarod devra produire 3 ou 4 sauts, selon ses performances. Il devra rapporter des points pour la Suisse, néopromue en Super League. A terme, le sauteur espère se qualifier pour les JO. «Pour obtenir un ticket pour Tokyo, il faudra sauter 8,22 m. Je pense que j’ai une petite chance d’y arriver.» Mais si ce n’est pas le cas, son regard se portera sur 2024, les Jeux de Paris.