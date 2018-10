Isaac Simhon: «Mon objectif: participer aux JO 2022 à Pékin»

La passion dévorante lui imprime des sourires jusque dans les mots, quand il parle de glisse. Isaac Simhon est un jeune Genevois de 18 ans, sagement attablé, qui parle de ski freestyle comme on raconte un amour profond. Il est là, mais il rêve d’être ailleurs, à s’entraîner, à se préparer, à faire tout ce que font ses concurrents. Mais faute de budget, il a passé la saison dernière en comptant ses sous et en ne pouvant s’inscrire qu’aux championnats suisses de Silvaplana, en avril 2018. C’est pourtant là qu’il a battu tout le monde en Big Air, ce saut longue distance où il faut rivaliser d’adresse et de technique.

Il faut dire qu’avec un papa champion de windsurf et une enfance passée au Cap-Vert jusqu’à l’âge de cinq ans, il a tout de suite goûté au surf, dès l’âge de trois ans. «Je me souviens de tous ces moments, c’était magique, la glisse, tout ça, explique-t-il. Quand j’ai suivi mon père qui rentrait à Genève, cela ne m’a pas posé de problème. Et puis, sans ça je n’aurais jamais découvert le ski, le freestyle. Ce que j’aime, c’est cette sensation de liberté. Quand je ne skie pas, j’imagine dans ma tête les figures, je visualise. Et puis je m’entraîne en skate. Cela m’aide dans la gestion de la gravité, je progresse.»

Laax, en comptant ses sous

La glisse toujours. Repéré par Swiss-Ski, il a été cadre challenger, avant de quitter le giron fédératif. Des soucis personnels, une relation père-fils fusionnelle mais parfois compliquée. Il lui fallait un break d’une saison. «Je croyais que je n’aimais plus le ski, alors que je devais surtout régler mes problèmes personnels.» Il l’a fait et, dans la foulée, il est allé à Laax, de décembre 2017 à avril 2018, pour pratiquer son sport. Avec ses moyens financiers limités.

Le Big Air, un saut longue distance qui pourrait bien être en démonstration aux JO 2022. LDD

«Une chambre d’hôtel partagée avec un collègue, à 180 francs le mois par personne, la douche à l’étage, un abonnement pour la saison négocié à 480 francs au lieu de 1200 francs», précise-t-il. Moyens minimums, talent maximum, puisqu’il remportait le titre de champion suisse Big Air dans la foulée. De quoi intéresser K2, qui lui fournit désormais les skis, des chaussures et quelques pulls. Le début de quelque chose sur le chemin d’un rêve: participer aux Jeux olympiques 2022 à Pékin. Pour cela, il espère que Swiss-Ski, dont il ne faisait plus partie après sa pause, le réintégrera au moins en cadre challenger. Et d’ailleurs pourquoi pas en cadre national, puisqu’il a justement battu à Silvaplana les athlètes aidés par la fédération? Swiss-Ski lui a proposé de repartir depuis la base. Pas en rapport avec son potentiel.

Les JO pour seul horizon

Mais cela n’entame en rien sa détermination. Le visage s’illumine. «Les JO, oui, c’est mon but, sourit-il. J’ai reçu une aide de Passion Schneesport, qui subvient aux besoins de jeunes sportifs sans solutions financières. J’ai reçu 10 000 francs et sur cette somme je dois rembourser 2500 francs sur les dix ans à venir. Cela va me permettre de participer aux cinq plus grandes étapes de la Coupe du monde, celles qui rapportent le plus de points. Je dois être régulier sur les trois ans qui viennent pour prétendre me qualifier aux JO via les points marqués.»

Isaac Simhon est prêt à tout donner. Il caresse des rêves dorés. «Je ne vais plus m’arrêter, je veux cartonner dans ce sport, vivre de ce sport.» Il le respire déjà. Il compte se tourner vers Team Genève pour être aidé et il postera une vidéo sur «I Believe In You» d’ici à deux semaines, un site destiné à lever des fonds. Le Genevois, sacré champion suisse sans aucune aide ni soutien logistique, commence à se faire un nom. Il mérite plus encore.

(TDG)