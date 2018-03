Indian Wells: le retour de Serena stoppé par Venus

Venus Williams n'a pas fait de sentiments face à sa soeur Serena lundi: elle l'a sèchement battue (6-3, 6-4) au 3e tour du tournoi d'Indian Wells qui marquait le retour à la compétition de l'ancienne N.1 mondiale après 14 mois d'absence. Après la tension et la nervosité de leur 29e duel sur le circuit WTA, une longue accolade au filet.

«Ce n'était pas un match facile, mais cela fait du bien de jouer des matches de cette intensité, même si je ne joue au niveau que j'aimerais», a avoué Serena Williams. La cadette des soeurs Williams n'a rien pu faire face à son aînée, 8e mondiale. Fébrile et à court de compétition, elle a perdu son service au sixième jeu du premier set et a concédé la première manche en 36 minutes sur un jeu blanc.

La joueuse aux 23 titres du Grand Chelem a très mal débuté le second set en perdant à deux reprises sa mise en jeu pour être menée 3 à 0. Mais dos à mur, elle s'est rebellée et retrouvée brièvement les coups et la rage de vaincre qui en font l'une des meilleures joueuses de l'histoire.

«Niveau déjà élevé»

Elle est revenue à 3-2, a repoussé avec un retour gagnant une balle de match à 5-3, puis a pris le service de son aînée (5-4), avant de capituler sur une énième faute directe. «Même si je n'ai pas joué depuis plus d'un an, je suis déçue d'avoir perdu. Je ne serai pas la joueuse que je suis si je disais le contraire, j'ai encore du travail qui m'attend, mais je sais que je peux y arriver», a-t-elle insisté.

A 36 ans, l'Américaine tente sans doute le retour au plus haut niveau le plus compliqué de sa carrière: elle n'était plus apparue sur le circuit féminin depuis l'Open d'Australie 2017 qu'elle avait remporté. Elle avait ensuite annoncé qu'elle était enceinte et avait mis un terme à sa saison. Après la naissance de sa fille, Alexis Olympia, en septembre, elle avait tenté de faire son retour à l'Open d'Australie 2018, avant de se raviser et de révéler que son accouchement avait été suivi de graves complications médicales. Son niveau de jeu est déjà très élevée, la différence entre elle et moi, c'est que j'ai joué plus de matches depuis un an», a souligné Venus.

Abandon de Thiem

Si la N.2 mondiale, la Danoise Caroline Wozniacki et la Française Caroline Garcia (N.7) ont passé sans encombres le stade du 3e tour, il a en revanche été fatal à la tenante du titre, la Russe Elena Vesnina, battue par l'Allemande Angelique Kerber 7-5, 6-2.

Dans le tournoi masculin, au lendemain d'une journée néfaste pour les cadors avec les éliminations de Novak Djokovic, Alexander Zverev ou Lucas Pouille, la logique a cette fois été respectée lundi.

Le N.1 mondial Roger Federer n'a laissé que trois jeux (6-2, 6-1) au Serbe Filip Krajinovic. «J'ai pris pas mal de plaisir durant ce match en variant beaucoup mes coups et en restant très offensif», s'est félicité le Suisse qui est toujours invaincu en 2018 après ses sacres à l'Open d'Australie et Rotterdam.

Au prochain tour, il sera opposé au Français Jeremy Chardy, 100e mondial, dont il se méfie, puisqu'il l'a déjà battu, en 2014 sur terre battue à Rome. «C'est un joueur dangereux, j'aime son style de jeu», a-t-il prévenu.

Un cador a bien mordu la poussière: l'Autrichien Dominic Thiem, 6e mondial, a été contraint à l'abandon face à l'Uruguayen Pablo Cuevas dans la 3e manche alors qu'il était mené 4-2.

Le Sud-Coréen Chung Hyeon, 26e mondial, a lui confirmé qu'il fallait désormais compter sur lui en dominant le Tchèque Tomas Berdych (N.15) 6-4, 6-4. (afp/nxp)