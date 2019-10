Imogen Simmonds a fait d’Hawaï une nouvelle terre de cœur

On l’avait laissée sous les platanes du Rondeau de Carouge, joyeuse à l’idée de découvrir LE mythe. De le braver et d’en baver. L’Ironman d’Hawaï est une machine à fantasmes, un rite initiatique pour lequel on est prêt à tous les sacrifices. Imogen Simmonds (26 ans) avait alors les yeux qui pétillaient. Un mois plus tard, son regard a le même éclat. Peut-être plus solaire encore, comme si elle venait de marcher sur la lune! En fait, elle débarque de Kona, l’île bénie des triathlètes. Une galère, un miroir aux alouettes pour certains. Le paradis pour tous. «C’était cool, c’était fou», s’émerveille la médaillée de bronze des Mondiaux de semi Ironman, cet été à Nice.

La novice s’est classée 12e de l’épreuve, juste devant Daniela Ryf, la reine détrônée. «Une immense championne, d’une extrême gentillesse, même dans la détresse, confie-t-elle. Lorsque je l’ai rejointe, à 4 km de l’arrivée, elle m’a encouragée. «Come on, tu mérites bien d’être la meilleure Suissesse», m’a-t-elle dit. Malgré un estomac patraque, elle a mis un point d’honneur à terminer son pensum. J’ai le plus grand respect pour elle, c’est une formidable source d’inspiration. Quand elle a franchi la ligne, j’ai juste eu le temps de la féliciter avant qu’une nuée de journalistes se jette sur elle!»

Souffrance et extase

Par comparaison, Imogen Simmonds est encore une figure de l’ombre, mais sous le cagnard d’Hawaï, entre écume de sel et bitume de braise, plongée dans la frénésie d’«une île qui bouillonne, toute dédiée à sa course», elle a brillé et s’est révélée. Normal, elle ne pratique le triathlon que depuis cinq ans et n’est passée pro qu’en 2017. «On commence tout de même à s’intéresser à moi, à mon histoire. On me demande d’où je viens, ce que moi-même je ne sais pas vraiment!» Oui, ses origines sont multiples. Elle vient de Hongkong, où elle est née. De Genève, où elle s’est établie avec ses parents à l’âge de 9 ans. De Bristol, où elle a fait ses études universitaires. De Phuket, où elle s’entraîne. Du Texas, où elle s’est préparée pour mieux s’adapter au climat surchauffé de Kona…

Cinq jours après sa prouesse, elle a encore les muscles qui chahutent et le cœur qui chavire. «Mon cerveau n’est pas tout à fait reconnecté», sourit la Carougeoise d’adoption en sirotant son renversé. Si ses dernières foulées l’ont délivrée après 9 heures et 13 minutes d’efforts intenses, elles l’ont surtout menée au bonheur extrême. Il y avait là sa mère Lucy et son entraîneur, l’Allemand Jürgen Zäck. Là, l’évidence lui a sauté aux yeux. «J’ai vraiment pris conscience que mon corps peut souffrir, qu’il peut survivre.» À Hawaï, la souffrance et l’extase se mêlent et poussent au lyrisme.

Il faudrait le talent d’Ernest Hemingway pour raconter ce combat contre les vagues et contre le vent, si joliment rapporté par Imogen Simmonds. Et puis non, ses mots suffisent pour dire ses émois lorsqu’un rhume carabiné l’a clouée au lit quelques jours avant le départ. «Après tout ce que j’avais fait pour être là, je ne pouvais pas renoncer. Il fallait que j’aille jusqu’au bout.» Pour confier ses sensations, lorsqu’une odeur de bacon, écœurante, l’a saisie en plein océan, elle qui est végétarienne! «Elle provenait du bateau bouée. Heureusement, cela ne m’a pas empêchée de sortir de l’eau avec les meilleures et de prendre le bon wagon à vélo.» Pour exprimer ses sentiments, au cœur des champs de lave, et ses états d’âme quand la fatigue a commencé à plomber ses coups de pédales. «Là, il faut penser fort à ne pas se griller, à ne pas négliger son hydratation. Il y a encore un marathon à faire (ndlr: couru en 3 h 21’). Et puis, en même temps, il ne faut pas trop réfléchir, se laisser gagner par les émotions…»

Cuite mais pas détruite

Etonnamment, plus ses jambes s'alourdissaient, au bord des crampes, plus son cœur est devenu léger au fil des kilomètres de course. «À l’arrivée, j’avais supermal, j’étais cuite mais je n’étais pas détruite. Je crois que j’ai bien géré mes efforts. Honnêtement, je me sens capable d’aller plus vite encore», affirme-t-elle. Retournera-t-elle à Kona? Elle en brûle d’envie. «Mais financièrement, c’est compliqué. Ma 12e place ne m’a rien rapporté, juste des dépenses. En même temps, j’ai le bonheur de faire ce que j'aime, et cela n'a pas de prix.»