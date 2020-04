Imad Fattal: «Genève est un bon poste pour un entraîneur»

Pour les Lions de Genève, la saison s’est achevée il y a cinq semaines, et depuis, un autre match a commencé. Celui pour la survie du club, aujourd’hui assurée. Dans un monde sans Covid-19, Adnan Chuk et ses hommes seraient prêts, en cette veille de Pâques, à attaquer les play-off et à défier Fribourg Olympic pied au plancher. On imagine le Pommier plein comme un œuf. Chimère. La salle est fermée, les joueurs sont confinés et le coach est rentré chez lui, en Suède. Dans son bureau, Imad Fattal fait ses comptes et se projette en septembre. «Je suis d’un naturel optimiste. On va limiter la casse, trouver un nouvel entraîneur et construire avec lui une nouvelle équipe compétitive», affirme le président genevois.

Quel est l’impact de la crise du coronavirus sur la bonne marche du club?

Heureusement, le club peut s’appuyer sur des structures et une situation financière saines. Il n’est pas endetté, il n’a pas de retard de paiement. Sinon, avec une perte estimée de l’ordre de 20 à 25% de notre budget (ndlr: environ 200 000 francs), sa survie aurait pu être menacée. Ces dernières semaines, on a tout fait pour diminuer les dommages. Pour le coup, l’absence de droits TV n’est pas un désavantage. Par obligeance, on a tout de même payé nos joueurs en mars pour les aider à se retourner.

Comment faire pour envisager l’avenir et la prochaine saison sans boulet au pied?

On compte sur l’aide de la Confédération et son fonds de soutien, de même que sur la solidarité de nos partenaires, malgré la crise qu’ils subissent eux aussi, pour sauver les meubles et voir de l’avant. Mais il ne faut pas se leurrer, la volonté de ficeler un budget qui tienne la route n’ira pas sans une coupe dans la masse salariale.

Le départ précipité et définitif d’Adnan Chuk vous complique-t-il la vie?

Disons qu’il n’était pas programmé puisque notre coach avait encore une année de contrat et qu’il n’était pas dans nos intentions de cesser notre collaboration avec lui. Vu la situation en Suisse, Adnan Chuk a préféré retourner en Suède, où les mesures sécuritaires sont bien moins contraignantes. Il a peut-être paniqué un peu, mais on peut le comprendre. Désormais, son remplacement est notre priorité.

Alors que Fribourg Olympic joue depuis plusieurs saisons, et avec succès, la carte de la stabilité, les Lions vont-ils à nouveau chambouler leur effectif?

On est devant un cas de force majeure. J’imagine mal construire une équipe sans l’expertise et l’opinion du nouveau coach. Il aura son mot à dire. Je me donne jusqu’à la fin du mois d’avril pour le trouver. On est harcelé d’offres. Les postes ouverts sont rares en Suisse, celui de Genève est prisé. Notre club a la réputation de payer ses salaires rubis sur l’ongle. On aura l’embarras du choix, reste à choisir le bon.

Et parmi les joueurs, lesquels seront encore là en septembre?

À coup sûr, Mikael Maruotto et Robert Zinn, qui possèdent encore une année de contrat. Pour les autres, tout est possible. Le coach fera ses choix en fonction de sa philosophie de jeu; eux-mêmes se décideront selon leurs propres intérêts. J'espère que plusieurs voudront rester. On a le temps, jusqu’en juin, pour nous déterminer.

Mais le temps peut paraître long, surtout en confinement…

Il est vrai que six mois de pause forcée, c’est inédit et pas facile à vivre. Depuis la fin prématurée du championnat, les joueurs sont livrés à eux-mêmes. Et ça va encore durer. Pour ne pas perdre la main, ils doivent impérativement garder leur condition physique et veiller à ne pas prendre du poids.