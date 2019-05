Ils ont brillé dans un autre sport avant le cyclisme

Tous les chemins sportifs mènent au cyclisme, semble-t-il. Primoz Roglic, le maillot jaune du Tour? Il est venu au vélo après une blessure et s’être rendu compte qu’il ne serait jamais dans le gratin mondial du saut à skis. Remco Evenepoel, la pépite de l’équipe Deceuninck-Quick Step? Il a été international belge de football chez les juniors, avant de choisir la petite reine, il y a deux ans. Le Canadien Michael Woods, 4e de l’étape de ce vendredi à Romont comme au général, après un solide début de saison (5e sur Liège-Bastogne-Liège, notamment)? Il est arrivé dans les pelotons après une fracture de fatigue à un pied qui l’a empêché de continuer l’athlétisme.

Une blessure qui mène au vélo

La santé est l’une des explications que Daniel Atienza met en avant pour comprendre ces «transferts» dans les pelotons du World Tour. «Le cyclisme est un sport «porté» (ndlr: lire moins violent pour les muscles et les articulations). C’est ce qu’il y a de mieux pour la rééducation, indique celui qui a fait le chemin inverse de Woods, passant du vélo à la course à pied. Parlez-en à un marathonien, à un sauteur à skis, à un rugbyman, à n’importe quel sportif. Quand il est blessé, que fait-il? Du vélo…

Beaucoup sont arrivés ainsi dans le peloton. Pendant leur convalescence, ils ont enfourché un deux-roues et y ont pris goût. Ils se disent que ce sport est sympa et persistent. Il y a aussi des cas comme Evenepoel, qui faisait du foot, comme beaucoup à son âge, et qui a bifurqué parce que ça ne se passait pas comme il l’espérait. Et en Belgique, quel est l’autre sport national?…»

Apports contrastés

Mais est-ce que la pratique d’un autre sport aide à être meilleur sur deux roues? Roglic, le leader actuel du TdR, assure que les efforts qui lui étaient demandés sur les tremplins ne ressemblaient en rien à son métier actuel. «À l’entraînement, ma préparation physique était très statique et n’avait pas grand-chose à voir. Elle s’effectuait surtout sur des trampolines ou avec des médecine-balls.»

«Moi, ça m’apporte beaucoup, contre Woods. Grâce à l’athlétisme, j’ai d’autres repères. Ça compte au niveau de l’expérience et ça ajoute des perspectives de vie. En plus, ça me permet d’avoir du recul sur mon sport, dans la vie de tous les jours. Si je n’ai pas de bons résultats, je ne suis pas détruit… Et a contrario, si je gagne une course, je ne vais pas me prendre pour le meilleur du monde. J’arrive chez moi et je continue une vie normale en parlant de totalement autre chose avec ma femme.»

«Le cyclisme, ce n’est pas la vie»

Woods, ancien recordman du Canada sur le mile et le 3000 mètres, a la tête bien faite et elle n’a pas gonflé après sa médaille de bronze des derniers Mondiaux. «C’est important quand on est jeune de s’essayer à plusieurs sports et de ne pas faire que du vélo. Le cyclisme, ce n’est pas la vie», assure le Torontois de 32 ans, ancien étudiant de l’Université du Michigan.

Après, reste à intégrer les codes bien spécifiques du peloton, où les cyclistes frottent pendant des heures et où le placement est important si vous voulez jouer la victoire. À 19 ans, Evenepoel dominait chez les juniors, mais est en observation permanente depuis son arrivée chez les adultes. «Cette semaine, je ne vais pas attaquer. Je suis là pour emmagasiner de l’expérience. Je vais ouvrir grands les yeux et regarder comment font ceux qui sont là depuis longtemps», souffle le jeune Belge.

35 nationalités sur le Tour de Romandie

Un autre avantage de la petite reine, c’est qu’elle tolère tout ce que la nature peut produire ou presque. Il suffit de se poster sur le podium des signatures, avant le départ, pour le remarquer. On passe du presque quarantenaire Markel Irizar au jeune loup Evenepoel. Il y a des petits gabarits comme l’Italien Simone Consonni (1,65 ) ou des costauds comme Stefan Küng et Hugh Carthy (1,93 m). On y retrouve 35 nationalités, en allant de l’Érythrée à l’Équateur en passant par Taïwan. Le vélo, il paraît que ça ne s’oublie pas quand on a appris à en faire. Mais ça s’apprend, quand même et potentiellement vite. (nxp)