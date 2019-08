Ils n’avaient d’yeux que pour Capela

À une trentaine de minutes du coup d’envoi, Clint Capela n’avait pas encore foulé le parquet de la Salle Saint-Léonard à Fribourg. «J’espère qu’il est vraiment là», s’est inquiété un petit garçon qui portait fièrement un maillot des Houston Rockets floqué du No 15 du Genevois. Tout à coup le speaker a donné de la voix pour la première fois afin d’annoncer son arrivée. Les applaudissements ont rapidement couvert son annonce. Il faut dire que les fans ont su se montrer patients, eux qui s’étaient amassés devant les portes de la salle plus d’une heure auparavant. Preuve de l’attente autour de ce premier match de Clint Capela sous le maillot de la Suisse.

Du temps pour s’ajuster

Au terme d’un petit échauffement tranquille, les choses sérieuses ont commencé et Clint Capela a immédiatement montré pourquoi il est un joueur de NBA. Mais après quelques minutes prometteuses, la machine s’est un peu enrayée (lire l’encadré). «Je me suis retrouvé dans des situations inhabituelles», nous a-t-il narré. Concrètement, le Portugal avait ficelé un plan pour tenter de minimiser l’impact du pivot avec deux ingrédients principaux: 1. Une agressivité de tous les instants. 2. Jouer au maximum sur le périmètre pour éloigner «CC15» du cercle et l’empêcher de défendre sous le panier suisse. Et, longtemps, cela a fonctionné. «Durant une mi-temps, j’ai dû m’adapter à ce style, a poursuivi le leader de l’équipe helvétique. D’autant plus que je ne m’étais entraîné que deux fois avec mes coéquipiers. Et puis, petit à petit, les ajustements ont commencé à fonctionner.» Si bien que le «pick and roll» entre lui et Jonathan Kazadi a montré de belles promesses pour la suite de cette campagne qualificative en vue de l’Euro.

Si Capela a dû s’ajuster, ses coéquipiers aussi ont dû le faire. «La tentation de trop vouloir lui donner le ballon existe», a admis Jonathan Dubas, le Veveysan qui va porter les couleurs de Genève dès la saison prochaine. «Nous apprenons encore et même si ce match n’était pas parfait, nous avons réussi à nous imposer et c’est le plus important.»

«Chaud au cœur»

Les fans, eux, ont surtout pu voir et toucher un joueur de NBA. Pour leur plus grand bonheur et pour celui de Clint Capela aussi. «Je suis tellement heureux d’avoir pu représenter mon pays, a-t-il lancé. C’est une grande fierté. Je suis Suisse et cela ne changera jamais. C’est pourquoi je tenais absolument à être là. L’accueil qui nous a été réservé m’a fait vraiment chaud au cœur.»

S’en est suivi un bain de foule au centre du parquet. Feutre à la main, Clint Capela a signé tout ce qui lui passait sous la main. Maillots, casquettes, chaussures, téléphones portables. «C’était une soirée mémorable», a conclu le pivot suisse, visiblement très ému.

