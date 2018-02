Il tait le décès de son bébé pour disputer un match

Le gardien de but du club irakien de première division Naft Misan a caché à ses coéquipiers le décès de son nouveau-né pour ne pas être exclu d'un match de championnat contre le très populaire club de la police.

Iraqi side Naft Maysan's goalkeeper Alaa Ahmed, played for his side after the death of his son but didn't tell his team mates nor the coach until the end of the game when he was unable to control his emotions. pic.twitter.com/4b14EQ3Bx5