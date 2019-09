Il n’a manqué qu’une chose: la victoire de McIlroy

Rory McIlroy a failli gagner l’Omega European Masters en concédant la bagatelle de 14 bogeys (+1) sur quatre tours. C’est dire la marge que le No 2 mondial possède sur les adversaires qu’il a affrontés cette semaine au rayon talent. Mais là où le Suédois Sebastian Söderberg n’a pas flanché, au cours d’un play-off disputé à cinq joueurs à égalité après les 72 trous du tournoi (-14), la superstar nord-irlandaise a raté l’un des nombreux putts – de moins de trois mètres – qu’il a manqués depuis jeudi matin.

Pas besoin d’aller chercher beaucoup plus loin les raisons de la défaite d’un McIlroy en difficulté sur les greens de Crans-Montana. «Ils sont totalement différents de ceux que j’ai connus ces dernières semaines aux Etats-Unis», expliquait-il après son premier tour. Eh bien le quadruple vainqueur en Grand Chelem n’est jamais parvenu à s’adapter. De même qu’il n’a pas réussi à trouver de la constance tout au long du tournoi, alternant erreurs et coups d’éclat, à l’image de son parcours de dimanche (4 bogeys en 10 trous, puis 5 birdies en 6 trous). Le signe d’une certaine fatigue physique et mentale, quelques jours seulement après avoir remporté la finale du circuit américain et ses 15 millions de dollars de bonus. Ce n’était que dimanche dernier, à 7500 kilomètres de Crans-Montana.

Quand l'histoire se répète

Sur le Haut-Plateau, malgré les circonstances, Rory McIlroy a eu le mérite de s’accrocher jusqu’au bout. Il a prouvé jour après jour qu’il était là pour gagner et non en vacances ou en représentation commerciale (il est ambassadeur du sponsor-titre du tournoi). C’est qu’il avait un contentieux à régler. Malheureusement pour lui, l’histoire s’est répétée, avec une nouvelle défaite en play-off après celle de 2008 lors de la première de ses désormais quatre apparitions en Valais. Pour enfin enfiler la veste rouge du vainqueur, le Nord-Irlandais devra patienter. Au moins deux ans, du reste. Car avec les Jeux olympiques de Tokyo et la Ryder Cup dans son calendrier, la saison prochaine s’annonce surchargée. Et l’Omega European masters se déroulera en même temps que la finale du circuit américain (du 27 au 30 août).

L’édition 2019, elle, avait tout pour être légendaire. Elle a été somptueuse, folle, en témoigne ce play-off joué à cinq, dimanche, et la fréquentation historique enregistrée (64 800 spectateurs sur la semaine; record battu à plate couture). Mais il a manqué quelque chose: le nom de Rory McIlroy gravé sur le trophée.