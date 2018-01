Hirscher s'impose au slalom de Zagreb, Aerni 5e

Marcel Hirscher a devancé son compatriote Michael Matt et le Norvégien Henrik Kristoffersen, alors que Luca Aerni a fini au 5e rang.

Marcel Hirscher gets a landmark 50th World Cup win with magical second Slalom run in Zagreb! ???????????? pic.twitter.com/bkgWd83OEJ — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 4 janvier 2018

Et de cinq cette saison pour Marcel Hirscher. Et de 50 en carrière pour Marcel Hirscher. Le technicien autrichien a su se battre sur une piste ramollie et défoncée par le passage successif des autres concurrents pour conserver 0''05 d'avance sur son dauphin Michael Matt, en tête après le premier parcours, et le Norvégien Henrik Kristoffersen à 0''11. «Cette année, j'ai la chance que les centièmes tournent en ma faveur», a résumé l'Autrichien qui avait privé Luca Aerni de son premier succès en Coupe du monde à Madonna juste avant Noël pour quatre centièmes.

Un équilibre au-dessus de la moyenne

Désarmant de facilité sur les plats de la piste croate, le sextuple vainqueur du Gros globe de cristal possède un équilibre au-dessus de la moyenne. Le leader du classement de la Coupe du monde ajoute un quatrième succès à Zagreb après ceux de 2012, 2013 et 2015. Il signe par ailleurs sa 24e victoire dans la discipline alors qu'il ne fêtera ses 29 ans que le 2 mars prochain. Il rejoint Alberto Tomba au palmarès avec ce 50e bouquet. Ne restent devant lui plus que Hermann Maier (54) et bien évidemment Ingemar Stenmark avec ses 86 victoires.

Ce 50e succès n'a pas été du goût de Henrik Kristoffersen qui pensait bien avoir enfin l'avantage sur le natif d'Annaberg. Vexé, le Norvégien a eu un geste d'humeur près du fauteuil de leader installé dans l'aire d'arrivée. Mais ce «coup de sang» est à mettre sur la volonté du viking d'être le meilleur.

Quatre Suisses dans le top 15

Beau résultat d'ensemble de l'équipe de Suisse avec quatre représentants helvétiques dans le top 15. Deuxième à Madonna et 4e à Levi, Luca Aerni a confirmé avec une excellente 5e place à 1''64 de Hirscher. Sixième à l'issue du tracé initial, le Valaisan a su dompter une piste marquée.

Décevant 15e au terme de la première manche, Daniel Yule s'est lui racheté lors de son deuxième passage pour se classer 11e. Mais la plus belle remontée est à mettre au crédit de Loïc Meillard. 26e sur le premier parcours, le skieur d'Hérémence a profité de la relative bonne tenue de la piste au moment de s'élancer pour effectuer un bond classement. Le Valaisan d'origine neuchâteloise a finalement terminé 14e à 2''69 du leader, mais il a surtout réalisé le deuxième meilleur temps sur le second tracé avec 0''09 de retard sur Kristoffersen. Ramon Zenhäusern a réussi un bon 13e rang, juste devant Meillard, mais il a tout de même perdu trois places entre les deux manches. (ats/nxp)