Hirscher, le roi qui doute

À force, on ne sait plus vraiment sur quel pied danser. Il se dit lassé? Il se dit usé? Il se dit frustré? Balivernes, puisque au final c’est lui qui mène le bal. Marcel Hirscher impose le rythme de sa valse triomphale: en bon Salzbourgeois, il conduit chaque virage d’une patte de velours. Reste qu’au moment de cerner le personnage au-delà du sportif, on se retrouve vite «brocouille», comme on dit dans le Bouchonnois. Un palmarès long comme le bras, une domination impitoyable, et puis c’est tout: aucune espèce d’aspérité émotionnelle à laquelle se raccrocher, aucune forme de prise avec le commun des mortels. Et toujours ce détachement en bandoulière, comme si son implication était en dilettante alors que sa constance prouve le contraire. Impossible de savoir ce qui se trame derrière son sourire d’apparat. Alors, Marcel Hirscher, mystère sur lattes ou bluffeur hors pair?

Remise en question

Ce week-end, l’hiver à fait une entrée en scène fracassante: un tourbillon de neige qui a finalement contraint le cirque blanc à différer son grand retour. Avec lui s’étire le spectre d’un huitième sacre consécutif au classement général de la Coupe du monde pour le roi Marcel. Comme si cela allait de soi, personne n’ose imaginer sa domination autrement qu’évidente. Sauf que l’homme promet ne plus être le même: durant l’été, il s’est marié, il est devenu papa. Et puis maintenant qu’il a tout gagné – référence aux deux titres olympiques décrochés en février dernier à Pyeongchang –, à quoi bon se démener? «Cet été, je me suis vraiment posé la question de savoir pourquoi je continuais encore, expliquait Hirscher lors de la conférence de presse d’avant-saison organisée par son équipementier. Ça demande tellement d’investissement, tellement d’implication, est-ce que j’en avais vraiment encore envie? Mais au final, je me suis rendu compte que c’était toujours la compétition qui faisait battre mon cœur. Avec l’âge, c’est à chaque fois plus difficile de remettre l’ouvrage sur le métier, mais pour l’instant c’est encore le positif qui l’emporte.»

Toujours faim de victoires

Il promet avoir mené une réflexion existentielle bénéfique autour de la notion de plaisir, alors que dans le même temps il a choisi de se couper du monde plus que jamais: il a annulé la plupart de ses rendez-vous médiatiques, se contentant de remplir le strict minimum de ses obligations. Comme s’il en avait ras la casquette de tout le barnum qui entoure sa personne: lui veut juste gagner, ni plus ni moins, sans rançon à payer ni gloire à souffrir. «Après tant d’années de domination, j’ai à vrai dire tout à perdre en continuant, concédait encore Hirscher. Mais je veux prendre encore une fois ce risque. Je veux essayer d’avoir encore ce privilège de remporter une ou deux courses.»

Que comprendre de cet aveu d’usure? Du bluff assurément. Comme s’il fallait entretenir l’image d’un sportif humain, rongé par ses doutes, dans l’esprit de la concurrence tout du moins – pour mieux la démolir ensuite. Car s’il a très peu communiqué sur sa préparation, il faut entendre qu’il ne lui a rien sacrifié. L’homme est résolument au top: physiquement cela va sans dire, techniquement évidemment aussi. Et mentalement? Il prétend avoir revu ses priorités durant l’été – «si la nécessité d’être à la maison se faisait urgente, les courses passeraient au second plan» – mais personne ne maîtrise mieux que lui le processus d’agglomération mentale, en quête de la zone psychologique idoine dans le portillon de départ, à la limite entre la piqûre d’adrénaline et le souffle tranquille.

Marre de la célébrité

Non, les doutes ne se situent pas à ce niveau-là. C’est plus son personnage public qui commence à lui peser. En Autriche, où le ski alpin est élevé au rang de sport roi, il est le tsar des stars, ses moindres faits et gestes sont au centre de toutes les attentions. C’est dans l’intimité la plus stricte qu’il a choisi de se marier cet été à sa chère Laura, du côté d’Ibiza. Lorsque son fils est né, il a tenté de garder la nouvelle secrète: peine perdue, le lendemain elle faisait la une des journaux. «C’est de la folie», lâchera Hirscher pour qualifier son effroi. Selon la volonté du couple, le prénom de sa progéniture n’a pas encore filtré – ça ne saurait tarder – mais c’est bien ces préoccupations qui travaillent le champion, lui qui ne veut «que skier, par passion».

Jusque-là, l’athlète avait toujours devancé l’homme au rang des priorités: c’est peut-être cela qui a changé. Pas certain que le roi Marcel soit encore longtemps disposé à en payer le prix. (TDG)