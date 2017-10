Hingis/Yung-Jan désignée équipe de l'année

La WTA a comme d'habitude distribué ses récompenses annuelles à la veille de l'ouverture du Masters de Singapour.

La paire Martina Hingis/Chan-Yung Jan a logiquement été élue équipe de l'année alors que c'est l'Espagnole Garbiñe Muguruza qui a été désignée meilleure joueuse 2017.

Hingis et sa partenaire taïwanaise ont remporté neuf titres cette saison, en neuf finales disputées (Indian Wells, Madrid, Rome, Majorque, Eastbourne, Cincinnati, US Open, Wuhan, Pékin)! Jamais la Saint-Galloise et Chan n'ont perdu avant le stade des quarts de finale. Un bilan qui a propulsé la Suissesse à la première place mondiale, juste devant la joueuse de Taïwan.

Le duo s'est formé en février dernier et fait bien évidemment figure de grand favori au Masters. Martina Hingis a déjà remporté trois fois le tournoi de double, en 1999 et 2000 avec la Russe Anna Kournikova et en 2015 avec l'Indienne Sania Mirza.

Garbiñe Muguruza est actuellement deuxième au classement de la WTA derrière la Roumaine Simona Halep. L'Espagnole s'est assise sur le trône mondial pour la première fois le 11 septembre dernier, En 2017, la native de Caracas (VEN) a notamment remporté Wimbledon et Cincinnati. (ats/nxp)