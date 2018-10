Heureux qui, comme Timothé Mumenthaler, a fait un beau voyage

Il a la démarche nonchalante d’un sprinter au repos. Timothé Mumenthaler est rentré de Buenos Aires il y a quelques jours, le corps flapi et la tête un peu lasse. «Physiquement et mentalement, cette saison à rallonge a été éprouvante. Mais ça en valait le coup.» On croirait entendre le discours d’un vieux briscard. En fait, le collégien genevois n’a pas encore 16 ans. Aux Jeux olympiques de la jeunesse, un cadeau tombé du ciel, il était le benjamin de la délégation helvétique.

Il en revient émerveillé, un record en poche (21’’62 sur 200 m) et les pieds sur terre. «C’est une expérience très enrichissante, qui m’a montré tout le chemin qui me reste encore à accomplir, affirme-t-il. Disputer les Jeux, ceux pour les adultes, ça reste un rêve, mais ça peut devenir une ambition. Tokyo? Je ne serai pas encore majeur. Mais pourquoi pas Paris, en 2024…»

Heureux qui, comme Timothé, a fait un beau voyage. L’athlète de la FSG Bernex-Confignon narre son aventure argentine et la compare un peu à un rite initiatique. Ce n’était pas les JO, mais ça en avait le goût, l’ambiance et les symboles. Il évoque le village des athlètes, cerné de favelas, le show des cérémonies, le brouhaha du stade, son badge d’accréditation que l’on «porte avec fierté, comme une médaille». Il parle surtout de ses courses, de la précieuse leçon qu’il en a tirée. «Jusqu’à présent, dans mon esprit, sprinter, c’était courir à fond du début à la fin. Je n’imaginais pas qu’on pouvait en garder sous le pied dans le virage. Sur les conseils à distance de mon coach, Walter Zecca, c’est ce que j’ai fait en finale B et j’ai amélioré mon record de trois dixièmes! Non, je n’étais pas trop stressé, je n’avais rien à perdre.»

L’exemple de Félix Sánchez

En trois semaines, loin de ses cours de physique et de mathématiques, le petit-fils du maire d’Onex a beaucoup appris. Mais parce qu’il caresse un autre rêve – devenir astrophysicien! – l’école buissonnière n’est pas sa discipline de prédilection. «Je suis à fond dans les études. À Buenos Aires, on a eu la chance de rencontrer Félix Sánchez, un ancien grand champion du 400 m haies. Durant sa carrière, il n’a jamais cessé d’étudier. Il a insisté auprès de nous sur l’importance d’une formation. Je veux suivre son exemple. Là-bas, j’ai rencontré de jeunes sportifs qui ont déjà arrêté l’école. Ils ont des contrats pros et la pression des sponsors. L’athlétisme, c’est d’abord ma passion, pas un métier. En faire carrière, c’est tellement aléatoire.»

La semaine prochaine, Timothé Mumenthaler retrouvera le Collège André-Chavanne, où l’attendent quelques épreuves en souffrance. La piste, il y retournera plus tard. Il a le temps. «Je crois que j’ai encore une belle marge de progression, mais je ne veux surtout pas me griller.» Son prochain objectif? «Peut-être le record suisse U18 du 200 m en salle.» Oui, 22’’14, c’est dans ses cordes. (TDG)