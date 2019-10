Henrik Tömmernes,un retour qui tombe à pic

Personne ne s’est plaint de son absence. Ça aurait été faire injure à ceux qui ont pris sur eux pour colmater les brèches. En revanche, tout le monde se félicite de son retour au jeu. «On a évidemment besoin de lui pour stabiliser notre équipe, souligne Pat Emond, un coach visiblement très heureux de pouvoir à nouveau compter sur Henrik Tömmernes. Sur la longueur, son absence a commencé à se faire logiquement sentir.»

Touché au genou gauche à Ambri le 20 septembre, celui que beaucoup considèrent comme le meilleur défenseur de la ligue a pris son mal en patience. «Lors du choc, j’ai eu un peu peur, raconte-t-il. Mais très vite j’ai tout de même eu la sensation que ce n’était peut-être pas aussi grave que ça. Lorsque j’ai eu la confirmation des médecins, je me suis presque immédiatement remis au travail pour revenir le plus vite possible au jeu. Trois semaines, c’est déjà bien assez long et frustrant. Ce premier match dans la nouvelle patinoire de Lausanne, j’avais tellement envie de le disputer. Pour le coup, j’étais un peu jaloux de mes coéquipiers, d’autant plus qu’ils ont réussi à s’imposer.»

Rien de mieux qu’un derby

Clin d’œil du calendrier, c’est justement contre ce LHC maous costaud qu’il fera donc son retour au jeu. Dans quelles dispositions? «Je me suis entraîné avec le groupe toute la semaine et tout va bien, confirme le No 7. Je suis prêt à jouer de longues minutes s’il le faut. Un derby, il ne pouvait pas y avoir mieux pour se remettre dans le bain.»

Depuis les tribunes, le défenseur suédois a certes rongé son frein, mais il a aussi assisté à l’émergence de certains de ses coéquipiers qui ont récupéré ses minutes de jeu. «C’est excellent pour la suite de notre saison, sourit-il. Des joueurs comme Simon Lecoultre ou Roger Karrer ont parfaitement relevé le défi et emmagasiné un maximum d’expérience, notamment en power-play. Contre Langnau, Simon Lecoultre a réussi un tout grand match, avec un but et une passe superbe.»

Un coup de moins bien

Sans son «ministre de la défense», Ge/Servette affiche un bilan presque équilibré de quatre victoires et cinq défaites. Seulement voilà, trois de ses succès ont été acquis immédiatement après la blessure (contre Berne, à Lausanne et à Lugano) lorsqu’une certaine forme d’urgence a permis de masquer l’absence du patron. Les choses sont ensuite logiquement rentrées dans l’ordre et les Aigles ont connu un sacré coup de moins bien, avec cinq revers en six matches. «On savait que notre saison serait faite de hauts et de bas, explique Henrik Tömmernes, pas inquiet pour deux sous. Hormis les matches à Zoug et à Bienne, nous avons à chaque fois été en mesure de gagner. Notre excellent début de saison, où nous avons récolté de bons points, nous permet de ne pas paniquer lorsque ça va un petit peu moins bien. On peut donc travailler sereinement.»

Henrik Tömmernes est trop modeste pour le dire lui-même: son retour tombe à pic. Il permettra à toute l’équipe de retrouver un équilibre naturel. «À force de compenser les minutes de jeu de Tömmernes, certains de mes gars ont logiquement payé la note, analyse Pat Emond. Un joueur n’est pas aussi lucide lorsqu’il cumule des matches à vingt minutes de temps de jeu au lieu de quinze. Sur la longueur, ça peut expliquer certaines erreurs techniques et de concentration.»

Il y a comme un vrai soulagement aux Vernets.