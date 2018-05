Guardiola prolonge à Manchester City

Le technicien catalan vient de vivre une saison-record, conduisant son équipe au titre en Premier League.

«Je suis si heureux et excité. C'est un plaisir de pouvoir travailler ici. J'aime travailler tous les jours avec les joueurs et nous allons essayer de faire de notre mieux ensemble dans les années à venir. En tant que manager, il faut se sentir bien avec les joueurs, et je me sens bien», a déclaré Guardiola, arrivé au club à l'été 2016.

(ats/nxp)