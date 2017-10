Grande lessive à Phoenix

Battu lors de ses trois premières rencontres, Phoenix a confié la direction de l'équipe à titre provisoire à Jay Triano, l'un des adjoints d'Earl Watson.

Jamais un entraîneur NBA n'avait été limogé aussi tôt dans une saison: le précédent «record» du genre était détenu par les Lakers qui avaient remercié Mike Brown après cinq matches lors de la saison 2012/13.

Les Suns ont été humiliés lors de leur début de saison, avec des défaites à domicile 124-76 contre Portland et 132-130 contre les Lakers et une déroute 130-88 sur le terrain des Clippers.

En poste depuis 2016, date à laquelle il avait remplacé Jeff Hornacek, Watson a conduit les Suns à 33 victoires en 118 matches. Les Suns n'ont plus participé aux play-offs depuis 2010 et ont terminé à la 15e et dernière place de la Conférence Ouest la saison dernière avec 24 victoires en 82 matches. (ats/nxp)