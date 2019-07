Goran Bezina et le HC Sierre, c’est fait

La nouvelle sera officialisée vendredi: Goran Bezina (39 ans) a signé un contrat d’un an avec le HC Sierre, néo-promu en Swiss League. «Pas de commentaire pour le moment», nous a glissé le désormais ex-défenseur de Genève-Servette, joint sur le lieu de ses vacances.

Mais, selon nos sources, Bezina rejoindra le Valais central vendredi pour y rencontrer ses nouveaux coéquipiers et pour prendre part à un stage de survie de deux jours mis sur pied par l’entraîneur Dany Gelinas. Et, lundi, il donnera ses premiers coups de patins à la patinoire de Graben à l’occasion du premier entraînement sur la glace.

Quant son premier match dans le maillot rouge et jaune du HC Sierre - qui sera orné du numéro 57 qui l’accompagne depuis le début de sa carrière -, il le jouera contre… Genève-Servette le vendredi 9 août à 19h.

Il sera de retour aux Vernets en 2020

Le champion d’Autriche 2007, qui a déjà patiné avec Viège (LNB), Fribourg-Gottéron (LNA) et Genève-Servette (LNA/National League) dans les deux principales ligues du championnat de Suisse, avait toujours manifesté le désir de jouer jusqu’à 40 ans. Son vœu sera-t-il exaucé? Le 21 mars 2020, date de son anniversaire, on se trouvera à la veille de l’acte I de la finale de Swiss League et du match No 5 du barrage entre le dernier de Swiss League et le champion de MySports League.

Goran Bezina, qui aurait souhaité poursuivre l’aventure avec les Aigles, a accepté l’offre sierroise pour pouvoir relever un dernier défi sportif dans le canton où il avait appris à patiner. Il a cependant obtenu une garantie de la part du club des Vernets: dès la saison 2020-2021, il occupera un poste (éventuellement dans le scouting) dans l’organigramme du club désormais entraîné par Patrick Emond.