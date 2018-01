Genève-Servette est toujours en vie

En pleine tourmente financière, Genève-Servette demeure en vie sur la glace! Aux Vernets, les Genevois se sont imposés 6-5 dans la prolongation face à Davos lors de la 39e journée de National League.

C'est Damien Riat, que l'on dit en partance, qui a donné la victoire à ses couleurs après 18 secondes de jeu dans la prolongation. Battus par Bienne lors de leurs deux derniers matches, les Genevois ont livré une sorte de baroud face aux Grisons. Dans ce match où il était presque interdit de défendre, ils ont témoigné d'un esprit de corps et d'un souffle qui ont ravi un public dont le soutien fut, cette fois, remarquable.

A Zoug aussi, le scenario de la rencontre fut à couper le souffle. Battus 5-4 aux tirs au but, Bienne fut, en effet, mené 3-0 après 12'05'' de jeu avant de marquer quatre buts dans un deuxième tiers de rêve. Seulement, Rafael Diaz pouvait égaliser à la 47e avant que Lino Martschini et Dominic Lammer ne battent Jonas Hiller lors du shootout. Cette première défaite de l'année est rageante pour les Biennois. Un succès leur aurait, en effet, permis de se porter à la deuxième place du classement.

Berne s'incline

Le leader a, pour sa part, concédé une deuxième défaite en 2018. Sur sa glace, Berne s'est incliné 4-2 devant les Zurich Lions. Menés 2-1 à la mi-match, les Zurichois ont renversé la situation grâce à des réussites de Roman Wick, d'Inti Pestoni et de Fredrick Pettersson. Cinq jours après un improbable revers devant Fribourg, cette victoire - la troisième de la saison déjà contre Berne - fera le plus grand bien à la formation de Hans Kossmann et à Pestoni en particulier qui n'avait plus marqué depuis le 19 octobre dernier.

Au lendemain de sa victoire 1-0 aux tirs au but à Lausanne, Langnau a signé un nouveau «clean sheet» pour cueillir les trois points devant Lugano (4-0). Face à des Tessinois qui ont entamé la nouvelle année sur un mauvais patin, les Bernois ont forcé la décision grâce à un doublé d'Alexei Dostoinov, grâce au but et à l'assist de la nouvelle recrue Cam Barker, et, bien sûr, grâce au brio du gardien Damiano Ciaccio qui avait été déjà le héros de la veille. Neuvième, Langnau revient à deux points de Fribourg qui compte toutefois trois matches en moins. Une précision utile. (ats/nxp)