Genève-Aéroport: Sarah Höfflin accueillie en championne

«Sarah, Sarah, Sarah!» Les élèves de 8e année primaire de l’école Ami-Argand, à Versoix, ont accueilli avec enthousiasme «leur» championne olympique de slopestyle, ce jeudi matin à l'aéroport de Genève.

Dans les bras de son papa

Sa médaille d’or au cou, la Genevoise Sarah Höfflin a été longuement fêtée dans le hall des arrivées, où l’attendaient également les autorités de la Ville et du Canton, sa famille, ses amis et de nombreux membres de Genève Snow Sports, l’association cantonale des clubs de ski.

Émue, les yeux brillants, mitraillée par les photographes flanqués d’une meute de cameramen, la championne a pris le temps de savourer cet accueil chaleureux. «Ça va les jeunes?» a-t-elle lancé aux élèves, avant de se prêter au jeu des autographes, paraphant ici un casque de ski, là un dessin, un bonnet, un T-shirt et même un iPad. Puis elle est tombée dans les bras de son papa, David, rentré de Corée quelques jours avant elle.

«Je vis une année en or!»

Le moment est historique. Soixante-deux ans après le dernier titre genevois aux Jeux olympiques d’hiver décroché par Renée Colliard à Cortina, Sarah Höfflin fait souffler un vent de fraîcheur sur tout le sport genevois. Elle savoure l’instant avec une belle humilité: «Après mon titre au XGames, je vis une année en or. Je n’ai pas encore tout à fait réalisé…», lâche-t-elle.

Bondissante, elle garde les pieds sur terre

La championne de 27 ans n’aura pas le temps de perdre le nord. Ce soir, elle sera reçue avec tous les honneurs à Meinier, dont elle membre du ski-club, le plus grand de Suisse romande avec ses 700 membres.

Mais dès la semaine prochaine, la compétition reprendra à Silvaplana, aux Grisons. «Je vais continuer à me faire plaisir, se réjouit-elle. Et à progresser. J’ai déjà visionné mon run gagnant des JO, et j’ai vu des trucs qui ne vont pas.» Même bondissante, la freestyleuse genevoise garde les pieds sur terre…

Revivez l'arrivée de la championne olympique Sarah Hoefflin à l'aéroport de Cointrin. (TDG)