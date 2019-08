Genève et Versoix en finale de la Champion's League

Après trois étapes préliminaires à Palma de Majorque, Porto Cervo et St-Petersburg, la finale de la Champion’s League 2019 se déroulera du 15 au 18 août à St-Moritz, en Engadine et pour la deuxième fois. Issus de 10 nations (elles étaient 20 durant la phase qualificative), 24 clubs nautiques se battront pour décrocher le titre de «Sailing Club of the Year».

Pas moins de six clubs alémaniques et romands y représenteront la Suisse et tenteront de remporter la victoire sur le lac de la destination grisonne. Le Regattaclub Oberhofen, le Regattaclub Bodensee, la Société Nautique de Genève, le Club Nautique de Versoix et le SV Kreuzlingen se sont qualifiés «à la régulière» pour cette finale. Le Segelclub St. Moritz, bénéficiait pour sa part d’une invitation en sa qualité de club hôte.

Des régates proches du public

Les régates se disputeront en flotte de huit voiliers monocoques de type J/70. Au total, 54 régates courtes, proches du public, se tiendront ainsi en quatre jours. Le dimanche après-midi lors de la série finale, les quatre meilleurs clubs du tour de qualification brigueront le trophée tant convoité.

Toutes ces régates seront par ailleurs retransmises en direct sur le site www.sailing-championsleague.com.