Genève Élite ne veut pas s’arrêter en si bon chemin

Si la crise du coronavirus met de nombreux clubs en situation de précarité, elle ne semble pas trop frapper Genève Élite. «On a l’habitude d’évoluer sur la corde raide, de gérer notre club sans faire de folie. Alors, la situation que l’on traverse ne nous impacte pas trop sur le plan financier. C’est plus sportivement que l’arrêt abrupt de la saison nous a affectés. Notre jeune équipe de LNA tournait bien, elle aurait pu encore s’aguerrir en disputant les play-off», commente le président, Jean-Blaise Claivaz.

Du côté du Sapay, on fait contre mauvaise fortune bon cœur. «C’est l’avantage de ne pas avoir beaucoup de sponsors et des rentrées aux caisses modestes. On n’avait pas trop à perdre», ajoute le dirigeant lancéen. Le budget annuel du club, qui s’élève à 130 000 francs, tiendra donc la route. «L’argent escompté a été encaissé et les dépenses n’ont pas été excessives», poursuit Jean-Blaise Claivaz, heureux d’avoir pu honorer le salaire des joueuses pros jusqu’en avril. Autre satisfaction, qui place la (probable) reprise de septembre sous de bons auspices: Romain Petit a été confirmé à son poste d’entraîneur, ce qui est un gage de continuité. Il sera à nouveau secondé par son père Thierry.

La vague qui a emporté les coaches des Lions et des deux clubs de LNA de volley n’a pas atteint le Français. Il poursuivra l’aventure commencée il y a deux ans tout en bas de l’échelle. Depuis, à l’image de la talentueuse Emma Chardon, élue dans le cinq de base de la saison avec sa coéquipière Clémentine Morateur, son équipe a pris de la bouteille et de l’envergure. «En mars, elle a été stoppée en pleine ascension, c’est dommage et frustrant. Du coup, le basket va être à l’arrêt durant cinq mois et il faudra plusieurs semaines aux filles pour retrouver leurs sensations», indique Romain Petit.

Si les joueuses prennent leur mal en patience, les dirigeants genevois n’ont pas fermé boutique. Ils prospectent le marché. La fin prématurée de la saison a l’avantage de leur donner plus de temps pour préparer la suivante. «À nous d’en profiter même s’il faudra sans doute se serrer un peu la ceinture», confie Jean-Blaise Claivaz, conscient qu’il sera encore plus difficile de trouver de nouveaux sponsors. Mandaté pour mener la campagne de transferts, Romain Petit ne dérogera pas à sa règle. Pas question pour lui de bâtir son effectif sur deux scoreuses américaines qui ne pensent qu’à soigner leurs stats, comme à Winterthour ou ailleurs. «L’idéal, c’est de pouvoir aligner neuf ou dix filles capables de marquer dix points par match, dont une majorité de Suissesses, et continuer à s’appuyer sur notre centre de formation», envisage-t-il.

Une priorité nommée Morateur

À ses yeux, une priorité s’impose: conserver Clémentine Morateur, le poumon de l’équipe. Aux dernières nouvelles, le renouvellement de son contrat est en bonne voie. Avec elle, Romain Petit pourrait alors passer à la troisième étape de son projet. Après une phase de développement, puis de consolidation, Genève Élite vise désormais le haut du panier. Pour cela, le club mise sur ses propres forces: Emma Chardon (avant qu’elle ne file poursuivre sa formation aux États-Unis), Anissa Toumi et Camila Martinez (si elle ne va chercher plus de temps de jeu ailleurs). Et active de nombreuses pistes, en Suisse et en Europe. Si l’Américaine Asia Logan est sur le départ, la Suédoise Michaela Borg, leader défensive de l’équipe, pourrait rester, à condition que son compagnon Jonathan Dubas soit conservé par les Lions de Genève!

«Quoi qu’il en soit, on a aujourd’hui d’excellents arguments pour attirer de bonnes joueuses chez nous. Le club affiche ses ambitions et paie régulièrement les salaires», note Jean-Blaise Claivaz.