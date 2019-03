Ge/Servette sort la tête haute au terme d'un match historique

C’est un match qui restera dans l’histoire. Qui s’est terminé au bout de la nuit. Et de la 3e prolongation. A la 118e minute, nouveau record en Suisse, C’est Marc Arcobello qui a envoyé le CP Berne en demi-finale et les Aigles en vacances. C’est forcément cruel pour une équipe de Ge/Servette qui aurait sans doute mérité un 7e match, samedi à Berne. Unies dans la légende d’une folle soirée, les deux équipes sont allées au-delà du raisonnable. C’est un match qui ressemble tellement à Chris McSorley. Et c’est sans doute ce qui est le plus piquant, sachant que l’Ontarien n’a plus forcément les faveurs de la cote auprès de ses employeurs. Un match complètement fou dont il se souviendra toute sa vie.. Où toute forme de logique a définitivement disparu lors d’une dernière minute d temps réglementaire qui restera gravée dans l’histoire du club.

Les Vernets ont vécu des secondes rares, intenses, folles. Jusqu’à chavirer dans un bonheur indicible. Et peu importe la suite. Une égalisation, tombée de nulle part a procuré au public des émotions qui avaient déserté la patinoire depuis plus de deux ans.Oubliées ces saisons chaotiques et ces éliminations sans gloire en play-off. Oublié, l’ennui mortel qui a présidé à la seule année avec un autre coach sur le banc. Que l’on aime, ou que l’on déteste Chris McSorley, personne ne pourra lui enlever sa capacité à transcender un groupe. Lorsqu’il fallait gagner les trois derniers matches de la saison, il a su trouver les mots. Lorsqu’il a fallu se convaincre que son équipe pouvait tenir tête au grand SC Berne, vainqueur de la saison régulière, il a encore trouvé le moyen de ne pas passer pour un doux rêveur. Oui, cette équipe qui a tellement souffert des absences avait un réel potentiel. Et si seulement elle avait pu compter sur toutes ses forces vives...

Il a suffi de voir combien, lors de cet acte VI, Daniel Winnik et Tommy Wingels ont apporté après avoir été mis en tribune par la Ligue nationale mardi soir à Berne. Ce sont eux qui ont renversé le cours d’un match qui était pourtant perdu. Il restait 46 secondes à jouer lorsque Tommy Wingels a montré pourquoi on le surnomme Tommy “Wingoals” Seul au second poteau, il a eu le sang froid de lever son puck pour faire exploser les Vernets. Dix-sept secondes plus tard, c’est Daniel Winnik, par ailleurs tellement précieux dans un registre physique qui déviait un tir de Johan Fransson. Par deux fois Robert Mayer avait quitté sa cage dans un baroud d’honneur désespéré. Jamais cette saison, Ge/Servette n’avait marqué un but à six contre cinq!

Quand une soirée échappe à toute logique, elle pousse la coquetterie au delà de minuit. De quoi souhaiter un joyeux anniversaire à un certain Chris McSorley qui n’avait sans doute jamais imaginer célébrer ses 57 ans sur le banc.

L’histoire dira si ce match était le dernier coaché par un homme qui laissera quoi qu’il arrive une empreinte indélébile dans l’histoire du hockey à Genève et en Suisse. Car l’aventure de cette équipe qui a posé son coeur et ses tripes sur la glace a suscité un élan d’admiration bien au-delà de la Versoix. L’histoire s’en souviendra...