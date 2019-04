Ge/Servette prolonge Tommy Wingels et prépare sa mue sans s’affoler

Ce n’est pas le scoop du siècle. Juste la confirmation de ce qui était plus que dans l’air depuis plusieurs semaines. C’est surtout une excellente nouvelle: Tommy Wingels, buteur patenté – malheureusement trop souvent blessé cet hiver – pourra terroriser les gardiens de LNA pendant encore au moins deux saisons de plus.

L’information a été commentée par Chris McSorley, directeur sportif des Aigles. Un détail qui indique que l’Ontarien restera bel et bien à ce poste clé. Pour le reste, le club prépare sa mue. Cela passera par une séparation des pouvoirs qui sera officialisée la semaine prochaine. Comme dans tous les autres clubs de LNA, les postes d’entraîneur et de directeur sportif sont à la charge de deux personnes.

Confirmer Chris McSorley à la direction sportive, c’est reconnaître au passage ses mérites dans la construction de l’effectif de la saison prochaine. On parle là des prolongations de Berthon, Bozon, Wingels, Richard, Fritsche, Tömmernes, Winnik et des arrivées de Karrer, Lecoultre et Miranda.

Si le Canadien poursuivra son œuvre de bâtisseur, avec notamment la signature d’un centre étranger de premier plan et la définition du partenariat avec Sierre, cela signifie sans équivoque qu’il laissera sa place sur le banc. «Une place qui n’a pas été encore attribuée», nous confirme sans détour le président Strawson.

Oui, Pat Emond, entraîneur à succès des juniors Élite, est presque logiquement en pole position. Mais non, aucun contrat n’est encore signé, contrairement à certaines affirmations qui se baladent sur la twittosphère. On en sait tout de même un peu plus sur le timing et la procédure présidant à la nomination du successeur de Chris McSorley. Une dizaine de candidats ont postulé. Avec essentiellement des dossiers de techniciens du sérail suisse. Quelques CV nordiques ont également atterri sur les bureaux des dirigeants. Vendredi, un trio sera dégagé à l’interne. Et le choix définitif sera officialisé la semaine prochaine.

(nxp)