Ge/Servette monte en puissance et tous les voyants sont au vert. Si l’infirmerie est presque vide (seuls Arnaud Riat et John Fritsche manquent à l’appel), le vestiaire, lui, est plein. Plein de bonne volonté. Plein de cette envie de déplacer les montagnes pour se frayer un chemin vers un horizon doré. Ca rigole pour Ge/Servette alors que les play-off se profilent. Les Aigles ont officiellement validé leur ticket en gagnant à Lugano samedi soir. Ils seront donc de cette lutte pour le titre qui réunira les huit équipes les plus régulières de la ligue. «C’est une belle fierté, résume Pat Emond. Et cela correspond à l’objectif initial que nous nous étions fixé. On voulait absolument éviter d’attendre le dernier week-end pour se qualifier. C’est un très bel accomplissement pour les joueurs qui ont vraiment très bien travaillé tout au long de la saison.»

Ce match contre des Tessinois en feu résume assez bien le parcours des Aigles jusque-là. Ils n’ont pas été brillantissimes. Mais ils ont été solides. Ils ont eu ce soupçon de chance (ou de réussite c’est selon) qui accompagne les bienheureux. «Ce n’était pas notre performance la plus aboutie, reconnaît Simon Le Coultre. Nous n’avons pas été constant pendant les 60 minutes mais au final, ce sont les trois et la victoire qui comptent. Un peu comme en play-off!»

Resserrer les liens

Il est vrai que Ge/Servette semble justement se mettre gentiment en mode «play-off». Il multiplie les voyages en équipe qui cimentent le groupe. «Tous ces moments passés ensemble, ça resserre encore plus les liens, estime Simon Le Coultre. C’est important de soigner ce genre de détails alors qu’une autre saison va commencer.» Encore cinq rencontres ordinaires et tout sera plus intense. Chaque match aura la valeur d’un point, d’une marche vers les sommets. «En attendant, on va essayer de terminer le mieux possible pour avoir le meilleur classement possible car ça aussi cela pourra avoir son importance, continue le jeune défenseur des Aigles qui va vivre ses premiers play-off dans l’élite. Je me sens déjà prêt. Et s’il faut monter en intensité, je pense pouvoir le faire sans problème. Le jeu physique ne me fait pas peur.»

A Lugano, pendant trente minutes, les premières, Ge/Servette a clairement pris le dessus sur l'équipe en forme du moment (dix victoires lors des 15 derniers matches avant de recevoir les Aigles). «Lugano, c’est du très solide et ça patine fort, commente Pat Emond. C’est une équipe qui joue très serré et qui laisse peu de place à l'adversaire.» Il faut bien admettre que Serge Pelletier et ses assistants ont redonné vie à Romain Loeffel et Cie.

A sa juste valeur

Il faut donc apprécier à sa juste valeur ce succès acquis un peu dans la douleur et par la grâce d’un Gauthier Descloux en feu et d’une deuxième ligne enfin récompensée de ses efforts. Le gardien a été immense lors du rush final des Tessinois. Sur ses deux derniers matchs, il n’a été battu qu’une seule fois! Quant au second trio offensif, il a été décisif puisque les buts genevois ont en effet été inscrits par Tommy Wingels et Noah Rod. Quant à Tanner Richard, le troisième larron, il a réalisé un match plein. Il ne lui aura manqué qu’un soupçon de réussite. Mais on peut considérer qu’il est clairement sur le bon chemin, lui aussi.

«Je suis content pour eux trois car ils ont vraiment travaillé fort, commente Pat Emond qui retrouve un atout majeur en vue des play-off. «Il est indispensable d’avoir plusieurs lignes capables de faire la différence pour être moins vulnérable, dit le coach. Noah a marqué. Tommy a marqué. Ils s’enlèvent ainsi un maximum de pression et c’est bon pour tout le monde.»

Pas de doute, Ge/Servette monte en puissance.