Gaëtan Haas: «Les Genevois jouent dur»

Gaëtan Haas, l'attaquant du CP Berne, répond à trois questions avant le quart de finale des play-off qui commence samedi contre Genève-Servette.

Etes-vous satisfait du déroulement de la qualification?

«C'était 50 matches pour se régler. A Berne, on sait bien qu'on ne peut pas dire qu'on veut simplement se qualifier pour les play-off. On avait un objectif plus élevé. Alors c'est sûr que cette première place nous comble. Toute l'équipe est prête à se lancer dans les séries finales.»

Avec Genève-Servette, vous héritez d'un adversaire qui vous a contrariés pendant les six matches de la qualification...

«C'est sûr que si l'on regarde les deux derniers matches, ce ne fut pas une partie de plaisir. Les Genevois jouent dur. Dès lors, il faut essayer d'être plus intelligents qu'eux. Il faut faire la différence dans les situations spéciales tant en power-play qu'en box-play. A 5 contre 5, le jeu sera extrêmement serré.»

Avec 15 buts et 26 points, vous avez réussi votre première saison dans la capitale?

«Je suis satisfait de mes performances. Je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes puisque c'est ma meilleure saison en National League. Je suis très heureux d'être parvenu à me fondre dans le collectif bernois.» (ats/nxp)