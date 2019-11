GE Servette s'offre le leader

Tout est allé très vite au Hallenstadion puisque Pius Suter a ouvert la marque sur le retour de pénalité des genevois dès la 3e minute. L’ailier zurichois a décoché un tir d’une précision diabolique pour déjouer Robert Mayer et inscrire son 13e but de la saison. Loin de se laisser décourager, les Aigles ont patiemment mis la main sur le premier tiers et ont été logiquement récompensé à la 13e. Daniel Winnik a joliment égalisé au terme d’un mouvement initié par Tim Bozon et Eric Fehr. Un partout: un salaire minimum à ce moment-là pour des Genevois dominateurs sur la glace du leader (11 tirs à 7 pour les Aigles).

Dans la période médiane, la tendance s’est poursuivie jusqu’au coup de théâtre de la 34e minutes lorsque Robert Mayer a écopé d’une sanction de 5’ et a été renvoyé au vestiaire. Son tort, avoir asséné un coup, avec son bloqueur, à Marcus Kruger qui campait pourtant dans sa zone. Lancé dans le grand bain de National League le jeune Stéphane Charlin a été alors épatant de sérénité.

Une fois cet orage passé , les Aigles ont repris leur implacable marche en avant. En supériorité, Daniel Winnik a dévié un tir d’Henrik Tömmernes pour donner l’avantage à ses couleurs en tout début de troisième période. Piqués au vifs, les ZSC Lions ont alors lancé l’assaut. Ils se sont heurtés à des Aigles solidaires en diable. Au final, cette victoire importante aura sans doute laissé des traces dans le camp grenat avant la venue de Berne, samedi soir aux Vernets.

Grégoire Surdez, Zurich

ZSC Lions - GE Servette 1-2 (1-1 0-0 0-1)

Hallenstadion. 8622 spectateurs.

Arbitres: MM. Hebeisen et Müller; Progin/Gnemmi.

Buts: 4e Suter (Prassl) 1-0. 14e Winnik (Fehr, Bozon) 1-1. 43e Winnik (Tömmernes, Wingels / à 5c4) 1-2.

ZSC Lions: Flüeler; Noreau, Marti; P. Baltisberger, Geering; Trutmann, Berni; Blindenbacher; Suter, Roe, Wick; Hollenstein, Krüger, Bodenmann; Pettersson, Prassl, Diem; C. Baltisberger, Schäppi, Pedretti; Brüschweiler. Entraîneur: Grönborg.

GE Servette: Mayer (34e Charlin); Jacquemet, Tömmernes; Karrer, Mercier; Völlmin, Le Coultre; Smons; Bozon, Fehr, Winnik; Wingels, Richard, Rod; Maillard, Smirnovs, Miranda; Riat, Kast, Douay; Patry. Entraîneur: Emond.

Notes: Zurich sans Sutter ni Ortio (surnuméraires). GE Servette sans Wick, Descloux, Fritsche ni Maurer (blessés).

Pénalités: 2x2’ contre ZSC Lions. 2x2’ + 5’ (Mayer) contre GE Servette.