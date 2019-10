Ge/Servette n’y arrive toujours pas à Zoug

Cela n’a pas traîné à la Bossard Arena. Passé un joli premier rush de Genève-Servette, Zoug a offert un festival de cannes à ses supporters. Et un, et deux, et trois zéro. Bien abandonné par sa défense, Gauthier Descloux, qui avait été royal jusque-là cette saison (plus de 97% d’arrêts), n’a pas vu le puck. Si ce n’est au fond de ses filets.

Zoug n’a même pas eu besoin de ses leaders pour ouvrir les feux puisque c’est Dario Simion et Miro Zryd qui ont lancé le train de Zoug. Alors que GE Servette semblait enfin capable de proposer du jeu, c’est à cet instant-là qu’il s’est laissé surprendre juste après avoir galvaudé son seul power-play du premier tiers. Un 3e but signé du sceau de classe et de la lucidité par Karl Klingberg.

Pas d'affolement

La suite, elle aurait pu tourner à la correction quand Zoug a ajouté deux couches de verni pour rendre sa victoire encore plus éclatante. Menés 5-0, les Genevois ont eu le mérite de revenir au score par Marco Miranda (qui a enfin débloqué son compteur) et de stopper l’hémorragie. Pas de quoi redonner le sourire à des Aigles dans le dur.

Privés de Tanner Richard et toujours de Henrik Tömmernes, les Aigles marquent logiquement le pas après un début de saison en surrégime. Rien que de très logique pour les hommes de Pat Emond qui ne s’affole pas. Si le coach québécois avait budgétisé des points lors de cette nouvelle semaine à trois matches, ce n’était pas forcément sur la glace du grand favori de la saison qu’il envisageait d’y parvenir. La Bossard Arena reste une citadelle imprenable pour Genève-Servette qui ne s'est plus imposé en Suisse centrale depuis le 30 novembre 2014.

Zoug - GE Servette 5-1 (3-0 2-1 0-0)

Bossard Arena. 5959 spectateurs

Arbitres: MM. Stricker et Fluri; Altmann/Bürgi.

Buts: 4e Simion (Hofmann, Diaz / 5c4) 1-0. 9e Zryd (Zehnder) 2-0. 18e Klingberg (Kovar) 3-0. 29e Bachofner (Simion) 4-0. 32e Lindberg (Martschini, Diaz) 5-0. 33e Miranda (Douay) 5-1

Zoug: Genoni; Diaz, Stadler; Schlumpf, Alatalo; Morant, Zrgaggen; Thiry, Zryd; Klingberg, Kovar, Hofmann; Martschini, Lindberg, Zehnder; Simion, McIntyre, Bachhofner; Leuenberger, Albrecht, Langenegger. Entraîneur: Dan Tangnes.

GE Servette: Descloux; Karrer, Maurer; Jacquemet, Olsson; Mercier, Lecoultre; Smons. Wingels, Smirnovs, Winnik; Wick, Fehr, Maillard; Douay, Rod, Miranda; Simek, Berthon, Bozon. Entraîneur: Pat Emond

Notes: Zoug sans Senteler (blessé) ni Thorell (surnuméraire). GeServette sans Richard, Kast, Antonietti Tömmernes, Völlmin ni Fritsche (blessés).

Pénalités: 2x2’ contre Zoug; 3x2’ contre GE Servette.