Fribourg s'impose aux tirs au but

En six matches face aux Genevois, les hommes de l'entraîneur Mark French ont remporté cinq parties. Pour la première fois, les deux équipes sont allées en prolongation au terme d'une rencontre animée. Les Fribourgeois ont pris deux fois deux buts d'avance (2-0 et 4-2) mais ils n'ont jamais pu décrocher les Genevois, qui ont fait preuve d'une belle abnégation dans les moments difficiles. Certains joueurs ont été surutilisés à l'image du Suédois Tömmernes présent sur la glace pendant plus de 34 minutes ! Kilian Mottet, auteur d'un doublé, avait inscrit le 4-2 avant que Simek en supériorité numérique et Rod ne ramènent les Servettiens à égalité. Dans la prolongation, Gottéron a bénéficié d'un 4 contre 3 pendant deux minutes sans parvenir à marquer. C'est Rossi et Bykov qui ont donné le point supplémentaire dans les tirs au buts. Grâce à ces deux points, Fribourg rejette l'insistant Langnau à quatre unités. Les Genevois n'en comptent que trois d'avance avant la venue de Lausanne vendredi aux Vernets.

Les Lausannois ont ramené un point alors qu'ils auraient pu prétendre en ramener un supplémentaire. Certes, ils ont chaque fois été menés au score mais lorsque Zangger a inscrit le 2-1 - son quatrième but en trois matches ! - ils ont laissé passer une bonne chance d'instiller le doute dans les esprits bernois en encaissant un troisième but 15'' plus tard par Arcobello. Mais les hommes de Sarault sont courageusement revenus avec une réussite de Herren - il l'attendait depuis 893 minutes - et Froidevaux. Dans la prolongation, Haas a crucifié Huet d'un tir venu de l'aile gauche après 4'22'' de temps supplémentaire. Avec un point du week-end, les Vaudois restent collés sous la barre et surtout ils ne reprennent rien à Fribourg Gottéron et Genève-Servette.

Bienne a vite réagi après sa première défaite dans le temps réglementaire de l'ère Törmänen à Zurich vendredi. Les Seelandais ont repris leur marche en avant, passant Davos et sa défense parfois improbable à la moulinette (5-1). Ils ont douté le temps de 69'' après le 2-1 de Little. Mais Maurer redonnait rapidement deux buts d'avance aux Biennois. Avec 72 points, ils peuvent être considérés comme qualifiés pour les play-off puisque jamais une équipe avec 71 points n'a manqué une qualification pour les séries finales.

Langnau revient à grands pas sur la huitième place. Les Emmentalois sont allés chercher un quatrième succès de suite à Ambri-Piotta (3-2). Cette-fois, les hommes de l'entraîneur Ehlers ne sont pas parvenus à garder inviolée leur cage après trois blanchissages consécutifs. Côté léventin, le gardien Tomi Karhunen a effectué ses débuts avec 21 arrêts au compteur mais il ne peut être tenu responsable de la sixième défaite consécutive des Tessinois à la maison.

Lugano a passé un bon week-end avec six points. Les Tessinois ont battu Zoug 1-0 grâce à un but du défenseur Chiesa à la 5e minute. Kloten ne se laisse pas faire même avec la lanterne rouge. Les Aviateurs ont battu 4-3 tab leur voisin, les Zurich Lions. (ats/nxp)