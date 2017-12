Football: Silvan Widmer marque trois ans après

Peu coutumier du fait, Silvan Widmer a marqué samedi, lors de la 18e journée de Serie A. Le latéral de l'Udinese a inscrit le deuxième de l'Udinese lors de la victoire 4-0 du club du Frioul contre Hellas Vérone.

Il ne s'agit que du troisième but de l'Argovien dans le Calcio, le premier depuis près de trois ans. La dernière trace du nom de l'international sur le tableau des buteurs datait du 26 janvier 2015, lors d'un succès à Empoli.

Valon Behrami, sorti à la 67e, a lui aussi participé à ce succès. Le Tessinois, éloigné sur blessure de début novembre à mi-décembre, avait fait son retour au jeu la semaine passée en entrant en cours de rencontre face à l'Inter Milan (victoire 3-1).

Ricardo Rodriguez, battu pour la deuxième fois consécutive avec l'AC Milan, est loin d'afficher la même mine réjouie que ses compatriotes de l'Udinese. Le Zurichois et son équipe ont perdu 1-0 chez eux devant l'Atalanta (avec Remo Freuler) et n'occupent que le dixième rang du classement. Il y a le feu chez les Rossoneri!

Hamsik dépasse Maradona à Naples

Par ailleurs, le Slovaque Marek Hamsik a inscrit samedi son 116e but toutes compétitions confondues avec Naples, dépassant ainsi Diego Maradona comme meilleur buteur de l'histoire du club italien. Servi par Mertens, Hamsik a marqué juste avant la pause le troisième but de son équipe contre la Sampdoria Gênes, lui donnant ainsi l'avantage pour la première fois du match (3-2).

Hamsik est arrivé à Naples à l'été 2007, à tout juste 20 ans. Dix ans plus tard, le milieu offensif slovaque est capitaine de l'équipe, dont il est depuis son arrivée un élément essentiel. Maradona n'avait de son côté eu besoin que de sept ans pour inscrire ses 115 buts avec Naples, où il avait évolué de 1984 à 1991. Le légendaire N.10 argentin avait offert au Napoli ses deux seuls titres de champion d'Italie, en 1987 et 1990.

Naples s'en sort, l'Inter s'endort

Cette 18e journée aura été très bénéfique pour Naples. Les joueurs de Maurizio Sarri ont en effet creusé l'écart sur l'Inter, désormais repoussée à cinq longueurs, et ils vont pouvoir tranquillement regarder la Juventus (2e) et l'AS Rome (4e), leurs deux autres concurrents pour le scudetto, s'expliquer ce soir à Turin.

Face à la Sampdoria, ils n'ont pourtant pas eu la partie facile et ont été menés deux fois au score. Mais ils ont montré du caractère et ont même su faire front à 10, une fois Mario Rui expulsé.

Ramirez a ouvert la marque pour les Génois d'un beau coup franc direct, mais Allan a égalisé et c'est ensuite Quagliarella sur penalty qui a mis Naples en difficulté. Insigne, qui revient à son meilleur niveau après une blessure, a signé le but du 2-2 et c'est le capitaine Hamsik qui, toujours avant la pause, a placé Naples en tête. Après la pause, Naples a bien résisté, y compris en infériorité numérique, et prend donc cinq points d'avance sur la Juventus avant le choc de samedi soir.

L'Inter cale encore

Pour l'Inter en revanche, la situation se complique, avec un seul point pris lors des trois dernières journées. Si le match nul décroché sur la pelouse de la Juventus était un bon résultat, les deux revers qui ont suivi face à l'Udinese puis samedi sur le terrain de Sassuolo (1-0) sont de vraies contre-performances.

Après un début de saison remarquable mais marqué par une certaine réussite, l'équipe de Luciano Spalletti tourne moins bien et découvre les matches où tout va de travers. Cela a été le cas samedi, où Icardi, impitoyable depuis le début de saison (18 buts), n'a pas réussi à transformer le penalty qui aurait ramené l'Inter à 1-1 après l'ouverture du score de Falcinelli.

Les Milanais restent troisièmes mais ils n'ont plus que de deux points d'avance sur la Roma (4e), qui a joué deux matches de moins (celui de samedi soir contre la Juventus et un autre à rattraper en janvier contre la Sampdoria).

Deux longueurs derrière la Roma, on retrouve la Lazio, sa vieille rivale, qui a écrasé Crotone 4-0 grâce à une deuxième période très aboutie. Comme la Roma, la Lazio compte un match en retard.

Avant le duel entre la Juventus et la Roma, on suivra à 18h un intéressant AC Milan-Atalanta Bergame. En crise de résultats, le Milan de Gennaro Gattuso (8e) a besoin de points mais l'Atalanta (7e avec le même nombre de points) est coriace.

(ats/nxp)