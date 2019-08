Flavie Capozzi: «J’ai été lucide tout le long de ma traversée»

Comme l’alpiniste dans son ascension de l’Everest, elle a eu, au moment de se lancer, la boule au ventre, mais il n’était plus possible de reculer. Flavie Capozzi a vécu, entre vendredi matin (à 7 h 08) et samedi après-midi (14 h 27), énormément d’émotions, la plus grande aventure de sa vie: traverser, du Bouveret à Genève, le Léman dans sa longueur, soit une distance de 72,8 km. La Glandoise de 21 ans a réussi son pari après un effort de 31 h 19. «Aussi bizarre que cela puisse paraître, à part les mains et les pieds tout fripés, je suis ressortie de l’eau en pleine forme.» Elle raconte.

Vous n’étiez pas trop frigorifiée?

Je ne vous cache pas que j’ai eu froid tout le long de la traversée, parce qu’il me manquait quelques kilos. Mais une fois sortie de l’eau, samedi après-midi, ce n’était plus du tout le cas.

À l’arrivée, après un tel effort, on oublie tout?

Oui, même si je dois avouer que j’ai eu une superbe traversée du début à la fin. Je n’ai pas eu de moments de découragement. À l’arrivée, j’ai rapidement oublié les moments de souffrance. Mon médecin m’avait prévenu que j’aurais des hallucinations, mais j’ai été lucide tout le long. Je devais aussi perdre un peu de ma température corporelle, mais elle n’est pas descendue. J’ai juste connu quelques phases de mou mais je me suis accordé trois turbosiestes de quinze minutes et je suis repartie. Ah oui, j’ai vômi une fois de la bille, mais cela n’a duré que trois secondes et demi et c'était oublié.

Comment vous êtes-vous alimentée?

Toutes les vingt minutes, je m’accrochais au bateau pour manger: de la compote, des nouilles, des bonbons, du chocolat, du pain, de la viande séchée, du fromage et du poulet. Il y a eu de tout.

Et à quoi pense-t-on en nageant?

Il est vrai qu’en trente et une heures, j’ai eu le temps de penser à plein de choses. Dans ma tête, ma vie a défilé, avec des moments positifs et négatifs. J’ai surtout pensé à finir, car je voulais vraiment arriver au bout. Mais je n’ai jamais songé à abandonner. Plusieurs bateaux vous ont suivie, on vous a encouragée, c’était rassurant pour vous? Il y avait en effet trois bateaux qui me suivaient. Le premier avec tout mon staff: mon père, mon frère, une amie qui a géré tous les réseaux sociaux, mais aussi mon médecin, mon physio, mon entraîneur ainsi que les pilotes. Un autre qui était tracté derrière et un troisième, un bateau navette, où des gens de ma famille, des amis ou des fans sont venus par moments.

Et à l’arrivée, vous avez bu quoi: tout de même pas de l’eau?

Oui, on m’a forcée à en boire car il fallait que je m’hydrate, quand même. Et il y avait tellement de monde que je n’ai pas pensé à m’asseoir deux minutes pour boire autre chose…

Et trois jours après, vous nagez toujours en plein bonheur?

Je ne réalise toujours pas. Il y a eu tellement d’articles, de messages, d’appels que je peine encore à redescendre de mon nuage. Mais je suis en pleine forme, aucune courbature. Et, surtout, après trente et une heures sans vraiment dormir, j’ai passé une longue nuit de sommeil. Je peux dire que j’ai repris ma vie normalement. Comme je suis prof de natation, je serai bientôt prête à retrouver des bassins.

Combien avez-vous récolté d’argent pour les associations Handi-Capable (qui aide les enfants et les adultes en situation de handicap à vivre au-delà de leurs limites) et Arfec (en faveur des familles d’enfants atteints d’un cancer)?

Là, je ne sais pas exactement, car les dons sont ouverts jusqu’à la fin septembre. Mais on a dû atteindre les 25 000 francs, c’est vraiment une belle satisfaction.