Fin de saison pour Kei Nishikori

No 9 mondial, le Japonais avait annoncé son forfait pour le tournoi de Cincinnati voici quelques jours. Il ne pourra ainsi pas disputer non plus l'US Open où il avait atteint les demi-finales l'an dernier avant d'échouer face au futur vainqueur, Stan Wawrinka. Nishikori va perdre sa place dans le top 10 du classement ATP et sans doute se retrouver au-delà du 20e rang en janvier à son retour.

Le Japonais est déjà le troisième joueur du top 10 à ranger sa raquette avant la fin de la saison. Avant lui, Wawrinka (ATP 4) et Novak Djokovic (ATP 5) avaient mis de côté la compétition jusqu'à la fin de l'année en raison de blessures. (ats/nxp)