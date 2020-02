Fin de carrière pour Marco Wölfli

Clubiste indéboulonnable, Marco Wölfli va ranger ses crampons en fin de saison, après vingt années passées sous le maillot jaune et noir. Si ce n’est un prêt de 18 mois au FC Thoune, le portier aura effectué toute sa carrière à YB, pour qui il a disputé 453 matches.

«Le cœur me disait de continuer à jouer, mais ma tête et mon ventre m'ont fait sentir que c'était le bon moment pour dire stop, a-t-il déclaré. Bien sûr, le jour où rideau tombera sera très émouvant. Reste que je regarde ma carrière avec joie, fierté et gratitude. Dans le même temps, j'ai hâte de voir ce que l’avenir me réserve et je resterai toujours connecté à YB. Il est important pour moi de tout faire au cours des trois derniers mois de ma carrière pour que nous ayons encore une raison de faire la fête à la fin de la saison.»

Champion lors des deux dernières saisons, Marco Wölfli restera entre autres dans la légende du club pour avoir arrêté un penalty décisif le 28 avril 2018 face à Lucerne pour conquérir un titre qui échappait au club bernois depuis 1986. Wölfli compte également 11 sélections avec l’équipe de Suisse à son actif, dont une participation à la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud.