Federer écarte Ferrer et se qualifie pour les quarts

Le Suisse Roger Federer, 3e joueur mondial, s'est qualifié jeudi pour les quarts de finale du Masters 1000 de Montréal, après avoir battu l'Espagnol David Ferrer (33e) 4-6, 6-4, 6-2 en 1h56.

Le récent vainqueur de Wimbledon affrontera au tour suivant un autre Espagnol, Roberto Bautista Agut (16e), tombeur de Gaël Monfils plus tôt dans la journée.

Le Suisse a converti sa première balle de match au filet au terme d'un match où il a commis des erreurs inhabituelles. «Je suis très soulagé, car j'ai eu de la peine à commencer», a-t-il souligné. Auteur de trois double-fautes, compensées par quatre aces, le Suisse a lâché un premier set face à un adversaire, comme à son habitude, combattif et variant les angles.

Faute de succès face au roi Federer, l'Espagnol pourra se targuer d'avoir mis un terme à une série de 32 sets gagnés consécutivement par le Suisse, après ses succès sur gazon à Halle et Wimbledon.

A l'entame du deuxième set, Ferrer perdait son engagement sur une double faute, mais le Suisse l'imitait et permettait à son adversaire de recoller à 2-2. Au passage, Federer visiblement excédé par son jeu, propulsait volontairement une balle dans le public. Après cette rare manifestation d'humeur, Federer et après avoir écarté deux balles de 5-5 bouclait le deuxième set d'un magistral coup droit le long de la ligne.

Au dernier set, Federer a pris d'entrée le service de son adversaire pour ne plus être inquiété. La série continue donc pour Federer qui compte bien enfin accrocher un titre à Montréal où il n'avait plus joué depuis 2011. Il a emporté deux fois la Rogers cup, à chaque fois à Toronto en 2004 et 2006, où ce Masters 1000 se dispute les années paires.

Autres résultats de la 4e journée du tournoi

Robin Haase (NED) bat Grigor Dimitrov (BUL/N.7) 7-6 (7/3), 4-6, 6-1 Diego Schwartzman (ARG) bat Jared Donaldson (USA) 0-6, 7-5, 7-5 Roberto Bautista (ESP/N.12) bat Gaël Monfils (FRA) 4-6, 7-6 (7/5), 7-6 (7/2)

Karolína Plísková (CZE/N.1) bat Naomi Osaka (JPN) 6-2, 6-7 (4/7), 1-0 (abandon) Caroline Wozniacki (DEN/N.6) bat Agnieszka Radwanska (POL/N.10) 6-3, 6-1 Sloane Stephens (USA) bat Angelique Kerber (GER/N.3) 6-2, 6-2 Lucie Safárová (CZE) bat Ekaterina Makarova (RUS) 6-3, 6-7 (3/7), 6-2 Caroline Garcia (FRA) bat Catherine Bellis (USA) 6-4, 6-2 Simona Halep (ROM/N.2) bat Barbora Záhlavová Strýcová (CZE) 6-1, 6-0