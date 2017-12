Federer athlète de l'année pour la Gazzetta

Après L'Equipe, un autre quotidien sportif de référence a mis Roger Federer à l'honneur. Le Bâlois a été désigné athlète de l'année par la Gazzetta dello Sport.

Vainqueur de ses 18e et 19e titres du Grand Chelem en 2017 (Open d'Australie et Wimbledon), Roger Federer (36 ans) devance le champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton et la star du football Cristiano Ronaldo à l'issue du traditionnel vote effectué par le journal italien.

