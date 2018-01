Federer: «Tomas m'a aussi battu dans de grandes occasions»

Et de quatre! Une fois de plus, Roger Federer a parfaitement assuré dans sa quinzaine australienne. Ce lundi en 8e de finale, le Bâlois a encore un peu plus élevé son niveau de jeu afin de mater Marton Fucsovics en trois sets (6-4, 7-6, 6-2). Comme Aljaz Bedene, Jan-Lennard Struff et Richard Gasquet, le Hongrois a payé la note en trois manches. Ce n'est pourtant pas faute pour lui d'avoir livré une bonne performance, mais il s'est heurté à un tenant du titre ultra réaliste et surtout impeccable au service (aucune opportunité de break offerte).

Voilà donc «RF» déjà en quart de finale, où l'attendra mercredi une vieille connaissance en la personne de Tomas Berdych. Un affrontement qui a le mérite de convoquer les plus beaux souvenirs dans sa tête comme dans celle de ses fans, puisque c'est en dominant de manière exceptionnelle le Tchèque l'an dernier en 16es de finale que le No 2 mondial avait posé les premiers jalons de sa sublime quête australienne de 2017.

En conférence de presse, Federer est bien entendu revenu sur cet instant de grâce, mais pas que. Morceaux choisis.

Roger Federer, un mot tout d'abord sur votre performance du jour...

Eh bien, le fait de m'être entraîné avec Fucsovics l'an dernier m'a aidé à aborder cette rencontre. Marton ne m'était pas totalement inconnu. On avait passé une semaine ensemble à Zurich, disputé des sets l'un contre l'autre, une chose qui aide incontestablement à comprendre comment joue un adversaire. Aujourd'hui, il ne m'a donné aucun point gratuit. C'était à moi de faire la différence, ce que je suis heureusement parvenu à faire, en demeurant offensif tout au long du match. Le principal pour moi était de rester focalisé sur moi, sur mon jeu. Je suis heureux d'avoir pu demeurer concentré. Cela devra être pareil au prochain tour.

Où vous allez retrouver Tomas Berdych, un bon souvenir forcément si l'on remonte à douze mois en arrière...

Parfois, c'est vrai, j'ai super bien joué contre lui comme ici même en 2017, mais je tiens à rappeler que Tomas m'a lui aussi battu dans de grandes occasions, à Wimbledon et à l'US Open, notamment... Pour en revenir à là question, je ne me souviens plus très bien de tous les détails de notre match de l'an dernier ici, mais je me rappelle juste m'être dit en regardant le tableau que c'était un tirage horrible. Toutefois, sur le court, je crois que j'étais juste dans un très bon jour, que je jouais librement, sans me poser de questions, en pensant d'abord à prendre du plaisir. Concernant mes récents affrontements avec Berdych, je me souviens davantage du match de Miami au mois de mars, au cours duquel j'avais sauvé des balles de match avant de remporter ensuite le tournoi. Mais pour tout dire, je me souviens aussi des JO 2004, où il m'avait surpris...

On a tout de même l'impression que ce match d'il y a douze mois a été le vrai point de départ de votre superbe saison...

C'est dur d'être si catégorique, car même si je ne l'avais pas battu, je pense que j'aurais pu faire une aussi belle saison, mais c'est vrai que celui-ci m'a donné de la confiance pour enchaîner ensuite derrière. Ce succès m'a prouvé que je pouvais aussi toujours bien jouer contre les meilleurs et que, lorsque je suis en forme, je peux toujours les battre.

Une question encore sur votre second coach Ivan Ljubicic. Depuis qu'il est à vos côtés, vous êtes encore plus offensif...

Ivan veut faire de moi un meilleur joueur. Alors en équipe, avec Severin aussi, on travaille sur de petites choses, qui sont parfois des détails, susceptibles d'améliorer les choses. Dans nos entraînements, on cherche la qualité. Ivan pense que je dois jouer plus agressif, Stefan Edberg pensait la même chose, Seve aussi... Moi je pense comme eux. Et je suis satisfait de comment cela fonctionne... (TDG)