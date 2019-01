Face à Chênois, le LUC gagne un match renversant

En volley-ball, il ne suffit pas d’enlever les deux premiers sets pour s’assurer le gain de la partie. Chênois l’a appris à ses dépens en tombant brutalement de son petit nuage après avoir dominé 25-20 25-19 un LUC en souffrance. Malgré l’indisponibilité de deux titulaires majeurs (le top scorer Babic et le libero Micko), les Genevois avaient la banane. Appelés à la rescousse, les jeunes remplaçants Dos Santos et Prönnecke tenaient la baraque et les visiteurs n’en menaient pas large. Mais cela n’a pas duré…

Kvalen sonne la révolte

En face, le champion en titre a fini par retrouver ses esprits et une partie de sa jouerie. Suffisant pour inverser les rôles et renverser la situation. Entré en cours de jeu, l’international norvégien Kvalen a armé son bras gauche et battu le signal de la révolte. Et c’est Chênois qui a commencé à commettre des erreurs fatales. Au tableau d’affichage, deux 18-25 ont sanctionné la réplique du LUC. «C’était un match de reprise typique, sans trop de repères et plein d’imperfections. Je craignais le pire mais on s’en est finalement bien sortis», pouvait se rassurer Max Giaccardi, le coach de Dorigny.

Prével décisif au tie-break

Plus stable, l’équipe lausannoise a réglé l’affaire au tie-break (12-15) en s’en remettant au talent et à la détermination du Français Prével, l’homme providentiel quand tout ne tourne pas rond. Il a fait le malheur de Chênois, trop fragile quand il joue sous pression et sans Babic, son pointu, toujours dans l’expectative concernant son genou blessé.

Pour les deux rivaux lémaniques, le week-end n’est pas terminé. Un 8e de finale piégeux les attend ce dimanche. À Wetzikon pour Chênois, à Dorigny contre Lucerne pour le LUC (nxp)