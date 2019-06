Étoile Carouge se met au footgolf

C’est l’histoire d’une rencontre entre un club de football établi qui cherche à diversifier son offre et des adeptes d’une discipline en plein essor, née il y a une vingtaine d’années à Carouge. Les discussions entre Michaël Palma, président d’Étoile Carouge depuis juin 2018, et Julien Babel, trentenaire carougeois à l’origine du footgolf en Suisse, s’intensifient en fin d’année dernière. Elles mènent, le 1er février, à la création d’Étoile Carouge Footgolf, qui compte déjà 42 membres.

La direction du club stellien, qui souhaite que sa nouvelle section respecte l’identité du club de football, a nommé David Mancino, ancien junior de la Fontenette, à la présidence du footgolf. «Avec mes anciens coéquipiers en M19, nous nous étions promis de nous retrouver un jour. C’est une manière pour nous de boucler la boucle.»

D’anciens pros comme Tibert Pont ou Matias Vitkieviez, qui évoluent avec la 1re équipe du club stellien, se sont pris au jeu du footgolf et renforcent cet esprit de famille si cher aux dirigeants carougeois.

En pleine expansion

Discipline structurée par une association depuis 2009, le footgolf est en pleine expansion en Suisse. La sixième édition du championnat national se dispute cette saison avec 150 membres répartis au sein de neuf équipes. Si Veyrier, Servette ou Bâle ont des équipes de footgolf indépendantes de leur club de football, le CS Interstar (2e ligue inter) était jusqu’à présent le seul club établi à posséder sa section footgolf. «La synergie des deux disciplines a tout son sens, lance Piero Costantino, ex-directeur sportif d’Étoile Carouge, qui a beaucoup œuvré pour concrétiser la création de la nouvelle entité. Cela permet de travailler la technique de manière ludique, mais aussi l’aspect mental, avec notamment la gestion des émotions.» Assis à ses côtés dans la buvette du stade de la Fontenette, David Mancino abonde dans son sens: «Les attaquants ne visualisent pas toujours bien la zone de frappe. Au niveau du lien visuel, le footgolf peut apporter une réelle plus-value pour viser la cible. Et nous pouvons amener notre expertise pour la préparation des balles arrêtées, puisque nos frappes doivent franchir de nombreux obstacles.»

En tant que club formateur, Étoile Carouge veut notamment profiter de l’apport du footgolf pour son mouvement junior. «Les nouvelles générations ont des lacunes sur le plan technique. Dans ce sens, le panel de gestes amené par le footgolf ainsi que les facultés de coordination peuvent aider les juniors à progresser, estime Piero Costantino. Ils font autre chose avec le ballon et travaillent en s’amusant après l’entraînement.»

Pour la saison prochaine, David Mancino, également responsable de la formation au sein de Swiss Footgolf, va proposer aux entraîneurs stelliens des exercices de mise en route à l’échauffement et de retour au calme basés sur sa discipline. Les synergies permettent aussi d’amener un après-football. «Beaucoup de jeunes joueurs quittent le football, en raison d’une blessure par exemple. Le footgolf leur offre une porte de sortie tout en restant au sein du club, souligne Piero Costantino. Les vétérans, dont certains souffrent d’arthrose, y trouvent aussi leur compte, car ce sport est beaucoup moins contraignant pour les articulations.»

L’esprit d’équipe est un autre apport du footgolf. «C’est un sport individuel qui amène le collectif. Nous sommes tous unis contre le parcours, explique David Mancino. Le foot est devenu trop individuel, tout le monde veut être la star de l’équipe.» Des propos confirmés par l’ancien pro Matias Vitkieviez. «J’ai découvert la sensation nouvelle de se réjouir pour l’adversaire qui réussit un coup splendide en footgolf. L’état d’esprit est vraiment particulier», s’enthousiasme le vice-président d’Étoile Carouge Footgolf, qui a participé en décembre à la Coupe du monde de la discipline à Marrakech.

Piero Costantino mise aussi sur l’aspect social de la discipline pour favoriser le team building au sein du club et faire revenir d’anciens footeux. «Cela permet de retrouver des habitudes comme celles du vestiaire ou de la buvette, qui manquent parfois aux retraités du foot.»

Des trous à la Fontenette

Entre le football et le footgolf, la collaboration carougeoise s’exprime également par un apport financier. «Quelques milliers de francs pour le matériel et la logistique», précise Piero Costantino.

En Suisse, la pratique du footgolf, qui se dispute rarement sur de vrais parcours de golf, est freinée par le manque de terrains. Des solutions comme des trous amovibles existent, mais le soutien du club stellien à sa nouvelle discipline se traduit aussi par la volonté de creuser des trous au bord d’un terrain de football de la Fontenette. «Nous sommes en discussion pour construire un parcours de footgolf dans le cadre du réaménagement du complexe sportif carougeois», se réjouit David Mancino.

En attendant, l’ambitieux président se félicite de l’ouverture d’un parcours libre et gratuit aux Evaux dès cet été. Et rêve que la Geneva Footgolf Cup, qui a réuni plus de 80 juniors C genevois à la mi-mai, devienne un rendez-vous fixe dans le canton. Cet été, Jean-Pierre Nsame (YB) et Miroslav Stevanovic (SFC) devraient venir s’essayer au footgolf pour compléter leur préparation estivale. L’histoire d’amour entre Carouge et le footgolf se poursuit.

