Étoile Carouge engage Djamel Mesbah

Étoile Carouge a frappé un joli coup sur le marché des transferts. Le leader du groupe 1 de première ligue s'est en effet attaché les services de l'ancien international algérien Djamel Mesbah (34 ans).

Formé à Annecy, puis Servette, le latéral gauche a joué pour Servette, Bâle, Aarau, Lucerne et Lausanne-Sport. A l'étranger, il est passé par Lorient, Avellino, Lecce, l'AC Milan en 2012, Parme, Livourne, la Sampdoria et Crotone. Mesbah a été sélectionné à 35 reprises (1 but) en équipe d'Algérie A, participant à deux phases finales de Coupe du monde (2010 et 2014).

Le directeur sportif carougeois Piero Costantino n'était pas le plus malheureux des hommes au moment d'accueillir Mesbah: «Djamel va nous apporter son expérience et nous aidera dans notre objectif de promotion, a-t-il réclaré. Il lui faudra juste un peu de temps pour qu'il retrouve la forme, car il était sans club depuis un moment.» (nxp)