Entraîneur limogé après seulement 7 semaines

En position de relégable et humilié 6-0 samedi à Munich, Hambourg a annoncé le limogeage de son entraîneur Bernd Hollerbach, sept semaines seulement après son arrivée sur le banc. Il est remplacé par le coach des M21 Christian Titz.

«Nous devons faire quelque chose»

Le HSV occupe après 26 journées la 17e et avant-dernière position du classement avec 18 points. Il ne lui reste plus que huit journées pour tenter d'effacer sept points de retard sur le 16e et barragiste Mayence.

«Nous sommes convaincus que nous devons faire quelque chose pour préserver nos chances de nous maintenir en première division», a déclaré Frank Wettstein, l'homme qui préside provisoirement aux destinées du club. Christian Titz est investi «jusqu'à la fin de la saison».

Grand nettoyage

Jeudi, le conseil de surveillance du club avait évincé de leurs postes les deux plus hauts dirigeants, le président du directoire Heribert Bruchhagen et le directeur sportif Jens Todt.

Hollerbach, ancien joueur du club de 48 ans, avait succédé le 22 janvier à Markus Gidol, également limogé pour mauvais résultats. Sous sa houlette, l'équipe a pris trois points en six matches.

Place forte historique du football allemand, rival du Bayern dans les années 80, Hambourg n'est jamais descendu en deuxième division depuis la création de la Bundesliga, lors de la saison 1963-1964. (si/nxp)