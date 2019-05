Entouré d’Agassi et de Stepanek, Dimitrov recherche l’alchimie

Soudain, Grigor Dimitrov a rugi de plaisir. Le Bulgare venait de lâcher un énorme coup droit croisé, une frappe sèche, pure: la carte de visite des «fuoriclasse». Poing serré vers Andre Agassi et Radek Stepanek, l’ancien N° 3 mondial sembla d’un coup soulagé. Thomas Fabbiano s’accrochait encore, le tableau d’affichage racontait l’incertitude persistante d’un dernier tour de qualifications (7-5, 6-3). Mais à ce moment précis, l’essentiel était ailleurs. Grigor Dimitrov avait touché du doigt ce qu’il était venu chercher au Banque Eric Sturdza Geneva Open. Ses sensations d’avant.

«Ça fait quelque temps que je suis incapable de sortir des frappes comme celle-là, souriait l’ancien N° 3 mondial après la douche. J’ai bossé pour m’adapter à la nouvelle raquette, je suis toujours un peu prudent à cause de l’épaule. Alors réussir à retrouver ces coups que je sais enfouis en moi, cela fait plaisir.»

Handicapé par une blessure lancinante depuis de longs mois, le Bulgare avait dû se résoudre à quitter le circuit entre Melbourne et Miami («au moins ai-je évité l’opération»). Il a modifié sa raquette, son cordage, envisagé la moindre retouche pour soulager son corps.

Une reconstruction

«Derrière chaque joueur de tennis se cache une foule d’ajustements. J’en ai fait beaucoup parce qu’il fallait que je me reconstruise en profondeur (ndlr: il n’a «que» 28 ans). Je n’ai jamais pensé à court terme, je cherche donc le bon équilibre qui pourrait me ramener au sommet dans trois ans. La question que je me pose, c’est: comment faire pour avoir une chance d’être N° 1 un jour? Je n’ai pas peur de sacrifier des points, ou mon ranking (il est 48e mondial), si cela me ramène un jour tout en haut.»

Et puis au milieu des retouches, «Dimi» a aussi fait sa révolution. En trois temps. L’année dernière, il s’est rapproché d’Andre Agassi. Il y a deux semaines, il mettait un terme à sa longue et fructueuse collaboration avec Dani Vallverdu (titre au Masters 2017). Et voilà que l’ineffable Radek Stepanek a débarqué à la rescousse. Depuis vendredi, les curieux du TC Genève assistent donc au retour du duo qui avait passionné le tennis mondial lorsqu’il s’occupait de Novak Djokovic. Ici, «Dédé» passe le balai, pose pour des selfies et promène son aura de bonze tibétain. Là, le Tchèque se lance dans des grandes théories ou fait rire l’assistance avec son humour de trublion.

Un ménage à trois

«C’est un «work in progress» qui est facilité par le fait qu’ils se connaissent très bien, dit le Bulgare. On verra où tout cela nous mène mais je trouve qu’il y a une belle alchimie entre nous trois.» Parce que Grigor Dimitrov est l’un des «meilleurs clients» du circuit et qu’il n’a pas peur de dévoiler ses ressentis, on insiste. À quoi ressemble cette alchimie?

«Parfois vous voulez expliquer ce qu’il se passe entre deux personnes et les mots manquent, répond-il. C’est ce que j’ai ressenti la première fois que j’ai discuté avec Andre. C’était fou. Pour être tout à fait franc, j’en ai pleuré. On a tellement de choses en commun. À part le palmarès, bien sûr. Avec Radek, ce fut différent, mais très fort aussi. J’aime provoquer les gens avec des questions délicates. Je pensais y être allé fort et il m’a bluffé par ses réponses. Dans les deux cas, il y a eu une étincelle. Un truc qui ne s’explique pas, comme dans une relation amoureuse.»

Esthète sensible, un rien romantique, Grigor Dimitrov a donc trouvé un encadrement à son image. Glamour et décalé. Le Geneva Open arrive sans doute trop tôt pour en mesurer les bienfaits. Mais un jour, peut-être, il faudra se souvenir que pour «Dimi» tout a recommencé sous les arbres du parc des Eaux-Vives.

Au programme du jour

Sur le court central

Dès 12 h, Dellien (Bol) - Seppi (It). Suivi de Ebden (Aus) - Jarry (Chi), suivi de Gojowczyk (All) - Tipsarevic (Ser).

Pas avant 18 h: Dimitrov (Bul) - Delbonis (Arg). Puis un double: Garrin-Londero - Nikles-Zimonjic.

(nxp)