Enrico Scacchia s'est éteint

Enrico Scacchia, l'un des plus grands boxeurs suisses, est décédé à Berne à l'âge de 56 ans, des suites d'un cancer.

Enrico Scacchia s'était affirmé comme un boxeur des plus spectaculaires, avec son punch et sa faculté d'électriser les foules. Surnommé «Rocky», d'origine italienne et modeste comme le personnage incarné par Sylvester Stallone au cinéma, son palmarès était de 41 victoires, dont 26 avant la limite, contre 3 nuls et 8 défaites. Le boxeur avait aussi obtenu trois titres de champion suisse et un titre de champion d'Italie.

Par deux fois dans les années 1980, Scacchia s'était battu pour le titre de champion d'Europe des super-welters. Le premier combat l'avait opposé en novembre 1985 à Genève au Français Saïd Skouma. Le Bernois d'origine italienne avait alors été battu par K.O. au 6e round d'un combat resté dans les mémoires. Il s'était aussi incliné en 1987 contre le Néerlandais Alex Blanchard.

Au début de cette année, Enrico Scacchia s'était confié à notre journaliste Simon Meier, pour «Le Matin Dimanche». Il lui avait même raconté comment, deux mois plus tôt, il s'était senti mourir...