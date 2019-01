Enfants du ballon, sœurs ou frères, ils font la paire au filet

Le volley-ball est une grande famille. Il suffit de consulter son arbre généalogique pour s’en convaincre. Les «fils de» ou les «filles de» y prolifèrent. À Genève, cette progéniture a pour noms Rey, Blazy, Prönnecke ou Zeller. Ici, l’héritage se transmet sans testament. Et, sur le terrain, il se partage sans scène de ménage.

C’est ainsi que deux fratries cohabitent en LNA sous le même maillot. À Genève Volley, les sœurs Kathleen et Shanon Berger partagent la même passion. À Chênois, les frères Stepan et Denis Abramov tirent à la même corde. Pour eux, le terrain de volley est devenu très vite leur chambre à jouer. Un espace d’échange et de complicité. En volley, on ne peut pas jouer «perso». Le ballon se passe et se repasse. Chamailleries ou crêpages de chignon sont ici plus rares.

À les entendre, aucun sentiment de rivalité ou de jalousie n’a jamais contrarié leurs relations de volleyeurs ni leurs carrières respectives. Au contraire, leur solidarité sportive contribue à les rapprocher alors que leur propre chemin de vie aurait pu les séparer. «On se tire et on se pousse pour le meilleur et pour l’équipe», se plaît à dire Stepan Abramov. Le capitaine chênois travaille dans un «family office». Même au filet, il gère un patrimoine légué par son père! Et son jeune frère est bien déterminé, lui aussi, à ne pas dilapider un tel héritage. «Mon frère a fait ma fierté en remportant un titre national. Je me suis donné comme mission de réussir la même chose.»

Kathleen et Shanon Berger: une vraie fusion pour le bien de l’équipe

On les imagine dans le train du retour, après un entraînement à Henry-Dunant. Elles rigolent de bon cœur, parlent chiffons et volley-ball. Kathleen et Shanon Berger habitent dans la région lausannoise mais jouent toutes les deux depuis 2015 sous le maillot de Genève Volley. La première est designer à Carouge, la seconde infirmière au CHUV. Sans cette passion commune, héritage familial, elles ne se verraient pas aussi souvent. «Notre sport nous rapproche et renforce notre relation», confirme l’aînée. Plus jeune, c’est elle qui a montré la voie en quittant le VBC Écublens pour poursuivre sa formation à Genève Élite, puis tenter sa chance en LNA, à Bienne. «On était fière d’elle», affirme la cadette, imperméable à tout sentiment de jalousie.

Enfants du ballon, les deux sœurs ont usé leurs premières genouillères au Croset, là où leur père a découvert la LNA à 40 ans! Difficile pour elles d’échapper au volley. «On a passé beaucoup de temps dans les salles de gym, aux basques de nos parents», raconte Shanon. Juniors, elles se sont longtemps croisées sans jamais figurer dans la même formation. «Sauf une fois, en M21, se souvient Kathleen. Il y avait même avec nous Jodie, notre petite sœur. On s’est aussi retrouvées face à face, lors d’un match de 1re ligue.»

Parce que cela devait bien arriver un jour, les deux frangines ont fini par faire équipe commune. À Écublens, pour commencer, devant la famille réunie. «Un moment qui marque. C’était en 2010, depuis on ne s’est plus quittées», confie Shanon, une attaquante à l’aile plus lente à prendre son envol. C’est sa passeuse de sœur qui l’a piquée au vif. «L’an passé, c’est elle aussi qui m’a encouragée à tenter l’expérience de la LNA. J’étais hésitante, ce n’est pas toujours évident de m’organiser avec mes horaires de travail irréguliers.» Mais un duo familial au plus haut niveau ne se refuse pas! «J’aime jouer avec Kathleen, je connais son jeu par cœur, elle sait si bien comment je joue. Entre nous, c’est une vraie fusion.»

C’est en novembre, à Neuchâtel, à l’occasion du retour de Genève Volley ans l’élite, que les deux sœurs ont partagé une nouvelle émotion forte. «La LNA à deux, c’est chouette!» Depuis, soumises aux lois de la concurrence et aux choix tactiques, elles piaffent plus souvent sur la touche qu’elles ne chauffent le parquet. «Le plus frustrant, c’est de ne pas pouvoir jouer plus ensemble», regrette Shanon. Et quand l’une a les faveurs de l’entraîneur? «Eh bien l’autre lui tient les pouces. Il n’y a pas de rivalité entre nous. On n’a pas les mêmes postes et c’est de toute matière l’intérêt de l’équipe qui prime», disent-elles sans se concerter. Avec elles, quoi qu’il advienne, tout se termine en franche rigolade.

Stepan et Denis Abramov: au nom du père, trop tôt disparu

La différence d’âge aurait pu être un obstacle rédhibitoire. Onze ans d’écart séparent les frères Abramov. «J’ai toujours rêvé de jouer un jour avec Denis. Mais pour vivre un tel bonheur, j’ai dû m’accrocher», raconte Stepan. En 2012, lorsque Chênois fête son titre contre Lugano – le dernier en date – l’aîné a atteint son objectif sportif et le junior s’est glissé sur la photo d’équipe. Il a 14 ans, il est en admiration. Lui aussi désire cette réunion, «faire partie de l’aventure». Ainsi est née une envie commune, une stimulation mutuelle. «Depuis, on se pousse et on se tire», s’exclament-ils d’une seule voix.

L’abnégation de l’un et l’enthousiasme de l’autre seront récompensés le 5 novembre 2017. Pour la première fois, ils se retrouvent ensemble sur le terrain. «Malgré la défaite à Lucerne, ça a été un grand moment de joie», confie Denis avec émotion. Les deux frangins dédient ce match «historique» à Evgueni, leur papa trop tôt disparu. Car chez les Abramov, la petite graine du volley a germé en famille. Souvenirs d’enfance. «Je me rappelle les samedis soir à Sous-Moulin, quand mes parents m’emmenaient voir jouer Stepan, parfois de force.» Mais pour lui aussi, la passion du volley sera la plus forte. L’exemple du grand frère, la fierté qu’il éprouve en suivant sa carrière sportive et son parcours professionnel, lui donne des ailes. «Il m’a toujours encouragé, il a toujours été de bon conseil. Mon frangin, c’est mes oreilles et mon modèle.»

Spécialiste en gestion de sociétés, l’aîné n’est pas moins élogieux quand il évoque les progrès du petit dernier, son arrivée en LNA. «Aujourd’hui, les jeunes du club doivent beaucoup plus trimer à l’entraînement pour gagner leur place. À mon époque, c’était plus cool. Denis ne ménage pas ses efforts. Il s’est lancé dans des études de droit, ce qui ne l’a pas empêché de s’illustrer en Coupe d’Europe.»

Concurrence ou rivalité n’ont jamais brouillé les deux joueurs. «Au contraire, le volley renforce notre relation alors que la vie pourrait nous éloigner, note Stepan. Si l’entraîneur doit choisir entre nous deux, je préfère qu’il mise sur Denis. Ça soulage mes genoux!» «En fait, on est frères dans le vestiaire et coéquipiers dès qu’on pénètre sur le terrain. Et là, on mouille d’abord notre maillot pour le club», souligne le cadet. Souvent remplaçants, ils se retrouvent ensemble sur la touche! Là encore, ils font la paire. «En jouant avec Denis, j’ai eu droit au gâteau et à la crème Chantilly. La cerise, ce serait de gagner une médaille en sa compagnie. Après, je pourrais me retirer et le regarder smasher depuis les gradins», conclut le capitaine de Chênois.

(TDG)