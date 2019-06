Encore un podium pour Arnaud Tonus

Jamais il n’est passé si près de la victoire dans un GP MXGP, la classe reine du cross mondial: en Lettonie, le Genevois Arnaud Tonus (Yamaha), deuxième de la première manche et quatrième de la seconde, termine à égalité de points avec le vainqueur du jour, Tim Gajser (Honda) et l’ancien champion du monde, le Français Romain Febvre (Yamaha).

Arnaud Tonus a tout simplement été exceptionnel dans la première course, se battant avec le champion en titre, le Néerlandais Jeffrey Herlings (KTM), dont on allait apprendre un peu plus tard qu’il renonçait à la seconde manche: «Dans le tour de formation de la première course, je suis tombé et quelqu’un m’a passé sur le pied; il y a une fracture dans la cheville.»

S’il allait tenir le coup pendant les 36 minutes de la première course, Herlings devait renoncer au deuxième départ. Un deuxième départ qui allait être fatal au roi du cross, l’Italien Antonio Cairoli (KTM), victime d’une chute dès le premier tour.

Deuxième de la seconde course et quatrième sur l’ensemble des deux manches, le Zurichois Jeremy Seewer (Yamaha) se retrouve à la troisième place provisoire du championnat, alors que Tonus – quatre podiums d’affilée désormais – pointe au cinquième rang. Prochain rendez-vous: Teutschenthal, en Allemagne, dimanche. (nxp)