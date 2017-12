En pensée avec Fred Fellay, Chênois s’est fait plaisir

C’est un tournoi pas comme les autres, nimbé d’émotion. On y perpétue le souvenir de Fred Fellay, un jeune talent du volley suisse fauché dans son élan par une tumeur cérébrale. «Il devrait être là», répète souvent son frère Jérôme, Chênois de cœur et international comme lui, lorsqu’il évoque sa mémoire. Encore aujourd’hui, il a du mal à admettre la cruauté du destin. Voilà déjà plus de dix ans qu’il vit avec ce ressentiment. Mais là, le maillot de l’équipe nationale sur les épaules, le capitaine helvétique se laisse gagner par un sentiment de sérénité et de bonheur. Malgré un coude chagrin, il a pu jouer quelques points. Au nom de Fred, avec son No 3 sur le cœur. Il en avait fait le serment. Ce samedi, il passera de l’autre côté du filet et jouera avec Chênois! Un autre symbole.

Cette première Coupe Fred Fellay ne pouvait pas mieux commencer. «Le public joue le jeu, c’est formidable», se félicite Jérôme Godeau, le président du comité d’organisation. Sur le terrain, Chênois vient d’épingler l’équipe de Suisse (2-1). Certes, ce n’était pas du volley champagne. La dinde passerait-elle mal? «Ce n’est pas grave, le résultat importe moins que l’esprit dans lequel se dispute le tournoi», estime Jérôme Fellay. Plus vaillante, la Suisse lui a tout de même offert un joli cadeau d’adieux en dominant en début de soirée les champions de France de Chaumont (3-0). C’était peut-être son dernier match international, la fin d’une belle aventure. Aujourd’hui, c’est dans l’import-export et l’entreprise paternelle qu’il fait carrière…

À ses côtés, Sébastien Steigmeier, son ancien colocataire à Amriswil, tire sans doute lui aussi ses derniers feux sous le maillot rouge à croix blanche. «Cela fait neuf ans que je lui consacre tous mes étés», marmonne cet autre joueur formé à Chênois. Durant les Fêtes, le pointu aurait pu décliner la convocation et faire la fiesta. «Mais je me devais d’être là, réplique-t-il. Pour Jérôme, pour sa famille. Étonnamment, c’est la première fois que je joue à Genève avec la Suisse.» La prochaine retraite internationale de «Steig» compliquera encore un peu plus la tâche de Mario Motta, le nouveau coach national. «Le volley suisse ne possède pas assez de joueurs pros. C’est un problème de moyens et de culture sportive. Aux clubs de former et de promouvoir plus de jeunes espoirs locaux», constate le technicien italien. Avec les moyens du bord, il fait heureusement des prouesses!

Comme un clin d’œil, Mario Motta a désigné Antonio Dos Santos «meilleur joueur chênois» du match. À 18 ans, la dernière pépite de Sous-Moulin ne manque pas une occasion de briller. L’indisponibilité de Jérôme Fellay en est une. «Oh! J’ai encore beaucoup de progrès à faire! Mais une chose est sûre, je ne me fixe aucune barrière», affirme le teenager, heureux de «pouvoir se mesurer à des adversaires de calibre européen». Face à Ajaccio, tombeur de Chaumont, il a été servi! Et comme Chênois, survolté par l’événement, il s’est fait plaisir malgré l’implacable supériorité de l’équipe corse et de son terrible pointu argentin Gonzalez. (nxp)