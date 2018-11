En feu, la Suisse renverse la Belgique et s’offre les finales

C’est sans aucun doute l’exploit derrière lequel la Suisse courrait depuis longtemps. Battre un grand d’Europe - cette Belgique classée première au classement FIFA - pour prouver aux sceptiques que les progrès accomplis avec Petkovic, dans le jeu, dans l’envie, dans le caractère, ne sont pas des illusions échouées un soir de juillet en Russie, après un 8e de finale raté.

Ce n’est peut-être que le Final Four de la nouvelle Ligue des nations que la Suisse vient de s’offrir, mais alors avec une maestria exceptionnelle. Et ce bonheur-là vaut pour toutes les interrogations qui entouraient cette sélection avant ce match. Oui, il y a une philosophie de jeu, oui, il y a du talent, oui cette formation a de l’avenir, plus que jamais. Au coup de balai réclamé par certains, les Suisses ont simplement offert un coup d’éclat. Dans des circonstances folles.

Peut-être fallait-il d’abord plonger la tête la première dans un océan déchaîné avec ce début de match affreux. Cette boulette d’Elvedi, cette position de hors-jeu de Thorgan Hazard servi par sa star de frère Eden. Ce deuxième but qui voyait le même Thorgan avancé sans être inquiété, avec à nouveau un Elvedi hésitant et un Sommer pas irréprochable.

Débuts cauchemardesques

Oui, il aura fallu que le match soit plié après 17 minutes, croyait-on à 0-2, pour qu’une autre rencontre commence. On entendait déjà les sarcasmes fuser des gradins pour fustiger une Suisse maladivement incapable de gérer ses matches décisifs, quand tous les quolibets se sont tus. Quand les Suisses, comme libérés alors, se sont mis à jouer. Vladimir Petkovic, après s’être fourvoyé avec cette défense à quatre qui laissait les Belges trop libres au milieu, avait corrigé le tir en repassant à trois derrière (Elvedi-Klose-Rodriguez). Il faut croire que c’était la solution, parce que c’est là que tout a basculé.

C’est précisément quand elle a été confrontée à l’impossible, que la Suisse voulu croire que tout restait possible. On peut bien gloser à l’envi sur les défauts de cette sélection-là, mais on ne peut pas lui dénier un esprit, une volonté, une progression constante dans le jeu. Il y en aura toujours pour rappeler le triste 8e de finale du Mondial contre la Suède, pourquoi pas, oui. Mais à considérer ce qu’elle a fait à Lucerne, avec une défense improvisée (Schär suspendu, Akanji et Djourou blessés) et face à la meilleure équipe du monde, selon le classement FIFA. Cela raconte non pas la désunion hypothétique que certains voulaient voir, mais bien l’esprit de corps de tout un groupe.

Le triplé de Seferovic

On va forcément tirer un grand coup de chapeau à tout le monde. Mais plus particulièrement à Seferovic. L’homme au centre des critiques pour son inefficacité a toujours été un joueur intelligent dans ses courses, ses prises de position. À Lucerne, il a marqué à trois reprises, trois buts de classe. Il a de l’or dans les pieds, il ne lui manquait que de s’en persuader.

Énormes, Rodriguez et Mbabu l’ont aussi été tous les deux. Le Genevois a d’ailleurs obtenu le penalty qui allait lancer la fabuleuse remontada helvétique, penalty transformé par Rodriguez. Mbabu a définitivement réglé le duel qui l’oppose à Lang, il n’y a plus photo. Puissance, justesse dans le jeu, centre tendu pour le dernier but de la tête de Seferovic: fabuleux. Et puis il y a eu la rédemption d’Elvedi aussi, avec son but, ce 4-2 si important, comme si tout devait se corriger naturellement.

On n’oubliera pas Xherdan Shaqiri dans le concert de louanges. Il est en feu avec Liverpool. Il a apporté sa fièvre à la Suisse tout au long de la partie. Le centre pour la tête d’Elvedi, c’est lui. Le désordre dans une défense belge dépassée, c’est encore lui. Rendez-vous est pris pour le mois de juin et le Final Four. Mais surtout pour les qualifications de l’Euro qui commenceront au printemps. Avec une belle confiance, c’est certain. (nxp)