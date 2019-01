«En cas de lock-out, Ge/Servette serait ma première option»

Ce samedi matin, pendant que ses coéquipiers des Nashville Predators se reposent à l’hôtel avant d’affronter le Canadien de Montréal en soirée, Yannick Weber (30 ans) sue pendant 90 minutes sur la glace du Centre Bell. À l’écart de la compétition à cause d’une blessure mineure dont la nature n’a pas été dévoilée par son club, le défenseur bernois patine comme s’il était en santé. Avant de filer sous la douche, il évoque son excellent début de saison, son adaptation à un nouveau rôle ainsi que son futur mariage et lance un appel du pied à Chris McSorley. Magnéto.

Yannick, en début de saison, on avait écrit que vous étiez un peu le FC Thoune de la NHL. Personne ou presque ne croit en vous, mais vous déjouez constamment les prédictions…

(Gros éclat de rire). C’est une jolie comparaison, mais j’en suis quand même à ma dixième saison dans la Ligue. Les premières années, à Montréal et à Vancouver, il est vrai que je n’ai pas toujours connu de bons moments et que j’ai parfois été rayé de l’alignement. Mais je n’ai jamais perdu l’essentiel: l’envie et la foi. Depuis 2016, année où je me suis joint aux Nashville Predators, cela va beaucoup mieux. Quand je ne suis pas blessé, comme c’est le cas actuellement et comme c’était arrivé à trois reprises en 2017-2018, je suis titularisé sur une base régulière.

Est-ce à dire que vous êtes comme le bon vin?

Peut-être. Mais il y a surtout eu une prise de conscience. Lorsque je me suis engagé avec les Predators, j’ai rejoint une équipe qui avait des «monstres» dans son compartiment défensif (ndlr: Josi, Subban, Ellis et Ekholm). Jusque-là, depuis mes années juniors, j’avais toujours développé un jeu à caractère offensif, il m’arrivait aussi de contribuer à l’avantage numérique, exercice dans lequel j’ai amassé pas mal de points. Mais là, à Nashville, cela n’était plus possible. Je n’avais pas le choix: j’ai dû adapter ma façon de jouer.

Concrètement?

Je suis devenu un défenseur complet. Il est clair que si j’ai l’opportunité de créer du jeu et de me porter à l’attaque, je le fais; mais cela n’est plus une priorité. Je dois surtout être solide et intransigeant dans notre propre zone défensive.

Comment change-t-on sa manière de jouer?

Ce n’est qu’une question d’instinct et de travail. L’instinct nous amène à nous ajuster au rôle qui nous est confié. Le travail nous permet de nous sentir plus confortable dans ce rôle.

Avant votre blessure, vous présentiez un différentiel de + 9, soit l’un des quatre meilleurs de votre équipe: le travail semble avoir payé…

Il est vrai que j’ai connu une bonne entame de saison. Mais il ne faut pas négliger l’importance d’un autre paramètre: la confiance. Tu fais un bon match, tu enchaînes avec un autre, puis encore un autre. Conséquence: tu obtiens la confiance de tes coaches. Conséquence de la conséquence: tu joues de manière libérée.

Est-ce, jusqu’ici, votre meilleure saison dans la Ligue?

Probablement. J’ai commencé assez fort, j’ai joué chaque match. Mes deux premières années avec Nashville n’étaient pas mal non plus, mais maintenant je me sens confortable dans l’équipe, je comprends le système et mes coéquipiers, et je pense avoir réussi à franchir une étape dans ma progression.

Craignez-vous que quelqu’un vous chipe votre place pendant que vous soignez votre bobo?

Non, je vais en avoir pour une dizaine de jours, voire deux semaines d’inactivité. Je prends plutôt cette pause forcée comme une opportunité de me régénérer et de revenir au jeu avec une nouvelle énergie.

Durant cette pause forcée comme vous dites, vous avez cependant vécu un moment de bonheur: elle a dit oui!

Oui! C’est un nouveau chapitre de ma vie qui s’ouvre. Nous sommes ensemble depuis cinq ans, nous avons deux chiens: c’était le temps de passer à l’étape suivante. Ma famille et sa famille sont heureuses pour nous, c’est fantastique, on nage dans le bonheur.

Elle, c’est Kayla, la sœur de Carey Price, le gardien du Canadien de Montréal.

Exactement. Cela aurait été vraiment le fun de pouvoir me retrouver sur la même glace que Carey à Montréal, où je suis actuellement avec les Prédateurs. Mais on aura d’autres occasions de le faire dans le futur.

Votre future épouse vient de l’Ouest canadien. Est-ce à dire que vous allez vous établir définitivement en Amérique du Nord et que vous ne passerez plus vos étés en Suisse?

Ah non! Nous en avons parlé et nous sommes d’accord sur ce point: nous passerons les mois d’été en Suisse. J’en ai besoin pour me ressourcer et pour me préparer pour la nouvelle saison dans un environnement où je peux fréquenter ma famille et mes amis. Ces semaines passées où j’ai grandi sont indispensables à mon équilibre.

Vous avez quitté la Suisse en 2006 pour effectuer vos dernières années juniors à Kitchener, en Ontario. Elle est où, votre maison?

La maison, c’est Berne sans aucun doute. Mais j’aime bien Nashville. Et Vancouver aussi. En fait, en vous le disant, je me rends compte que je suis quelqu’un que la vie a gâté. Il y a de pires endroits pour vivre que les trois que je viens de vous citer.

Votre dernière expérience dans le hockey suisse, c’était lors du dernier lock-out de la NHL (2012-2013); et c’était avec Genève-Servette.

Oui, et j’en garde un super souvenir et quelques amis avec qui je suis toujours en contact. J’ai vraiment adoré jouer pour Chris et pour ce club où je me suis senti bien accueilli et où l’atmosphère était vraiment sympa.

Un nouveau lock-out pourrait être déclenché en 2020. Le cas échéant, vous reverra-t-on en National League?

J’espère qu’il n’y aura pas de nouveau lock-out. Mais s’il devait y en avoir un, oui je pense me maintenir en condition en patinant au pays. Et Genève-Servette serait assurément ma première option.

(TDG)