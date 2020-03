Emond et Suter honorés

Les Hockey Awards 2019-2020 seront dévoilés mercredi matin dans la presse régionale lémanique et alémanique. Ce sondage, organisé chaque année par la Tribune de Genève, 24 heures, le tages Anzeiger et le Bund, consacre les acteurs les plus en vue du championnat. Ce sont les douze entraîneurs et les douze capitaine des clubs de national league qui élisent leurs pairs. Sans trop de surprise, le MVP de la saison est le joueur de Zurich, Pius Suter. le titre de meilleur entraîneur revient à Pat Emond, qui amené les Aigles (4es) tout près du sommet.

L'ensembles des résultats et les réactions sont à découvrir dans nos éditions print et web de mercredi matin.