Elle respire la course et donne aux épreuves un second souffle

Aussi loin qu’elle se souvienne, Patricia Bongini a toujours eu la course à pied en fête. «Chez nous, à Malissard, c’était une célébration villageoise. Il y avait les 24 heures pédestres. Tout le monde courait, sans tabou, les femmes comme les enfants. Tout le monde donnait un coup de main, le maire comme le curé. L’événement était fédérateur», se rappelle la Carougeoise d’adoption, née entre l’Ardèche et le Vercors. La vie l’a menée au pied du Jet d’eau mais la nostalgie la ramène volontiers aux sources. À la Grimpée du col des Limouches, à la Course au clair de lune. Seulement, aujourd’hui, d’autres épreuves lui tiennent aussi à cœur. Comme celles qu’elle organise à Genève, à commencer par le RER, au programme ce dimanche.

Depuis plus de vingt ans, un autre amphithéâtre montagneux ceint son quotidien. C’est là, entre Jura et Salève, que Patricia Bongini cultive sa passion. «Pour moi, courir, c’est comme une seconde nature, un besoin primaire, essentiel», dit-elle en évoquant la pyramide de Maslow. Elle parle d’un «défi sur soi-même, d’une hygiène de vie». «Mais cela ne doit pas devenir un carcan. L’important, c’est de se sentir libre, bien dans son corps», précise-t-elle.

Préserver un patrimoine

Friande de trail, l’épicurienne en baskets, sociologue de formation, s’est glissée un peu par hasard dans l’univers de la course à Genève. L’anecdote est savoureuse. Fan de Genève-Servette, c’est en serrant la main de Chris McSorley qu’elle est entrée en contact avec Pierre Morath! «La scène figurait dans son film, «Les règles du jeu». Je l’ai croisé un jour à Carouge. Il croyait me connaître. On a sympathisé et il m’a invitée à disputer le lendemain Run to Run, dont il était l’un des animateurs. J’ai couru et l’année suivante, c’est moi qui tenais le bar VIP!»

Depuis, Patricia Bongini en a fait du chemin dans les coulisses de l’organisation. Bénévole jusqu’au bout des orteils, férue de management et adepte du communautarisme. «On ne fait jamais rien seul», affirme-t-elle. C’est avec Stéphane Ciutad et d’autres qu’elle a repris les destinées de l’épreuve carougeoise. Elle lui a donné de la couleur, elle ne trahira jamais son esprit festif. Dans la foulée, elle s’est spécialisée dans le sauvetage d’épreuves en difficulté, dans la «préservation d’un patrimoine sportif inestimable». Ainsi, on la retrouve aux manettes du Run Évasion Rhône (RER) et de la Course des Ponts (14 avril). «Toujours dans le respect de leur identité, en cherchant à mutualiser nos efforts.»

Le RER s’ébroue donc ce dimanche de la Queue-d’Arve, sur son parcours d’origine, via Aire-la-Ville et jusqu’à Dardagny (23 km). En solo ou en relais, près de mille concurrents fêteront la venue du printemps et testeront leur endurance. Rien d’original, sinon qu’on pourra remettre ça dans l’autre sens le 13 octobre! «Ce sera la désalpe», sourit Patricia Bongini, heureuse de préserver des courses et d’innover.

Autour d’un verre

En créant l’an passé l’Ecotrail de Genève, elle a aussi fait acte de pionnière. Malgré quelques soucis de jeunesse (et un balisage chambardé par des chenapans), l’épreuve a rencontré un joli succès d’estime. «Pourquoi prendre sa voiture pour courir en montagne lorsqu’on peut crapahuter dans un canton au paysage aussi varié? Cette année (ndlr: 1er juin), on sécurisera mieux le parcours et on renforcera le dénivelé des longues distances en escaladant le Salève.» Convivial, ce raid nature lui ressemble. Comme toutes les courses qu’elle organise, il se terminera autour d’un verre! (TDG)