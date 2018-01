Eliminé, Djokovic ouvre le tableau de Federer

Novak Djokovic est tombé en 8es de finale de l'Open d'Australie. Le Serbe, ancien no 1 mondial absent du Circuit depuis juillet, a subi la loi 7-6 (7/4) 7-5 7-6 (7/3) du Sud-Coréen Hyeon Chung, 21 ans et 58e à l'ATP.

La défaite du sextuple vainqueur de cette première levée du Grand Chelem ouvre un peu plus la seconde moitié du tableau de Roger Federer à Melbourne. Le Bâlois, s'il bat le Tchèque Tomas Berdych mercredi, sera opposé en demi-finale soit à Hyeon Chung (qui avait déjà battu l'Allemand Alexander Zverev samedi), soit à l'Américain Tennys Sandgren, tombeur de Stan Wawrinka au 2e tour et de l'Autrichien Dominic Thiem (no 5) un peu plus tôt ce lundi.

Berdych. Chung. Sandgren. Les trois derniers joueurs sur la route de Federer jusqu'à la finale. Mais nous ne sommes peut-être pas au bout de nos surprises... — Laurent Vergne (@LaurentVergne) 22 janvier 2018

Mais, compte tenu de ce qu'a montré Hyeon Chung face à Novak Djokovic, personne n'aurait raison de prendre le Sud-Coréen de haut. Interrogé sur le court par Jim Courrier, notamment au sujet de sa grande souplesse faisant penser à celle du... Serbe, l'inattendu quart-de-finaliste a simplement rétorqué: «Quand j'étais plus jeune, j'ai essayé de copier Novak, qui était mon idole.»

Hyeon Chung, par sa vitesse et son jeu défensif - quel passing monumental pour mener 5-3 dans le tie-break du troisième set! -, est à n'en pas douter un client. Frais, qui plus est. «Si j'avais perdu la troisième manche, j'aurais pu encore jouer deux autres sets. Je suis encore jeune...»

#AusOpen quarterfinals set:



????????#1 Nadal - #6 Cilic????????

????????#3 Dimitrov - #49 Edmund????????



????????#97 Sandgren - #58 Chung????????

????????#19 Berdych - #2 Federer???????? — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 22 janvier 2018

